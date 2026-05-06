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日本民調：逾半民眾不正面評價現行眾院選制

中央社／ 東京6日綜合外電報導

日本共同社最近實施「政治改革」有關的民意調查，結果顯示，「不正面評價」、「幾乎不正面評價」實施30年的眾議院小選舉區（單一選區）與比例代表並立制的受訪者合計占62%。

共同社今年3月到4月針對日本全國3000名18歲以上成人實施郵寄民意調查，受訪者有男有女。而共同社收到1913份有效回答後，並在今天報導調查結果。

關於上述問題，「不正面評價」的理由之中，以「『政治與金錢』的問題並未消失」占最多，達36%。共同社分析，這顯示社會對相關問題至今仍未解決的不滿情緒濃厚。

此外，對於多黨並存的多黨化，52%受訪者「認為理想」、47%「認為不理想」，兩者幾乎勢均力敵。

小選舉區制是為了擺脫金權腐敗，並為了實現可能帶來政黨輪替的兩大政黨制而導入。然而，在這份問卷之中，被問及不花大錢的政治，認為「沒實現」、「幾乎沒實現」的受訪者總計占81%；而包含「某種程度實現」在內，回答「已實現」僅占18%。

至於未來日本是否會形成兩大政黨制，包含「較傾向不會」在內，回答「不會」者合計69%。

另一方面，對於是否應該政黨輪替，回答「應該經常發生」與「偶爾發生較好」合計達74%。

日本 民調 眾院

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