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美軍再轟炸疑似運毒船 2天擊斃5人累計死亡190人

中央社／ 華盛頓5日綜合外電報導

美軍過去兩天在拉丁美洲海域針對疑似毒品運輸船發動兩次攻擊，共擊斃5人，使這場備受爭議的轟炸行動累計死亡人數達到至少190人。

法新社報導，美軍南方司令部（US SouthernCommand）表示，美軍今天在東太平洋「對1艘由指定恐怖組織（designated terrorist organization）操作的船隻發動致命攻擊」。

南方司令部在社群平台X發文指出，「這艘船沿著已知的毒品走私路線航行…並參與毒品運輸作業。」

貼文指出，「這次行動中，3名男性毒梟恐怖分子被擊斃」。

而前一天，南方司令部在加勒比海發動另一次類似但獨立的襲擊行動，並擊斃兩人。

美國川普（Donald Trump）政府堅稱，他們與在拉丁美洲活動的「毒梟恐怖分子」等同處於交戰狀態。

美方並未提出確切證據，證明遭攻擊的船隻確實涉及毒品運輸，導致外界激烈爭辯這些行動的正當性。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

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