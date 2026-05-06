烏克蘭提議無限期停火前夕 俄軍猛轟烏東釀逾27死

俄軍今天對烏東各地發動攻擊，造成至少27死，其中在札波羅熱的一起襲擊就釀12死，是今年最慘烈的攻擊之一。此時距烏克蘭提議的「無限期停火」僅剩數小時。

路透社報導，俄羅斯日前宣布5月8日至9日停火，以配合前蘇聯在二戰戰勝納粹德國的紀念活動，以及在莫斯科紅場（Red Square）的閱兵儀式。

烏克蘭隨後也提議自6日午夜起實施「無限期停火」，並敦促俄羅斯做出回應，但俄國官員對烏方提案幾乎不予理會。

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）表示，俄羅斯不能一邊猛烈轟炸烏克蘭，同時又為了自家軍事閱兵而停火。

烏克蘭外交部長西比哈（Andrii Sybiha）在社群平台X上以英文發文指出：「距離烏克蘭停火提議生效時間僅剩數小時，俄羅斯絲毫沒有準備結束敵對行動的跡象。莫斯科當局反而變本加厲，持續製造恐慌。」

然而，就在烏方停火生效後的幾分鐘，俄羅斯扶植的克里米亞行政首長阿克瑟諾夫（Sergei Aksyonov）在通訊軟體Telegram上寫道，烏克蘭無人機攻擊在贊科伊市（Dzhankoi）導致5名平民喪命。克里米亞2014年遭俄羅斯併吞。

相關跡象顯示，這次攻擊很可能發生在停火期限前，且尚無證據顯示，烏克蘭在停火生效後有發動任何攻擊。