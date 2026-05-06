快訊

軍公教調薪10%有譜？人事總處：往照顧基層方向考量

終於等到了！Threads電腦版可以傳訊息了 還有3功能可以用

專家揭大西洋郵輪漢他疫情2大可能來源！一病毒株致死率達40%

聽新聞
0:00 / 0:00

澳洲：伊斯蘭國相關公民返國 政府將不予協助

中央社／ 雪梨6日綜合外電報導

澳洲政府今天表示，13名滯留敘利亞的澳洲家庭成員計劃返國，這些與極端組織伊斯蘭國相關的公民回國，政府不會提供任何協助，其中涉嫌從事犯罪活動者，還將受到法律制裁。

路透社報導，澳洲內政部長柏克（Tony Burke）表示，「對於阻止澳洲公民入境，當局能做的十分有限」。他同時指出：「政府不會、也不打算協助這些人。他們作出令人髮指、可恥的決定。」

這批人包括4名女性與9名兒童，柏克補充說，「政府完全不會協助這些人，這是他們自己所作決定的後果。」

柏克表示，任何涉嫌從事犯罪活動的返國者，都將「毫無例外地接受法律全面制裁」，但他未說明這些人可能涉及的具體罪名。

澳洲當局已為此情況準備多年，柏克表示，執法與情報機關因應與極端組織相關的公民返國，自2014年就已準備應變方案。

澳洲聯邦警署署長巴瑞特（Krissy Barrett）表示，部分返國的澳洲公民可能在抵達時即遭到逮捕、起訴；另有部分人則可能持續接受調查；至於兒童將接受社區融合與輔導計畫。

根據澳洲媒體報導，部分澳洲女性在2012年至2016年間前往敘利亞，與據稱已加入伊斯蘭國（IslamicState）的丈夫會合。2019年哈里發國瓦解後，許多人遭關押在收容營，部分人則已返回澳洲。

當地主要收容營係伊拉克邊境附近的霍爾（Al-Hol）收容營。庫德族領導的「敘利亞民主力量」（Syrian Democratic Forces）曾負責看守10多個關押「伊斯蘭國」武裝分子及其相關平民（包括外國人）設施。

今年1月「敘利亞民主力量」瓦解後，美國開始將被拘留的伊斯蘭國成員移出敘利亞。

今年2月，敘利亞東北用於關押疑似伊斯蘭國武裝分子家屬的收容營中，留下來的家庭已不足1000戶。

敘利亞 伊斯蘭國 澳洲

延伸閱讀

達爾文港租約 澳洲要收回 陸企提訴訟

埃及嚴懲協助移民偷渡 專家憂恐影響人道援助

澳洲議員：台澳互為能源供應國　應確保航行自由

美官員：華府準備對中國祭簽證制裁　促加強遣返合作

相關新聞

專家揭大西洋郵輪漢他疫情2大可能來源！一病毒株致死率達40%

行駛於大西洋的荷蘭郵輪「洪迪亞斯號」（MV Hondius）爆發罕見漢他病毒疫情，目前船上已有3人死亡、至少7人疑似染病，此前曾向西非島國維德角（Cape Verde）衛生當局請求協助，卻遭拒絕靠港。

父子衝突下殺手？京都男童棄屍案 警循線鎖定「行兇地點」

日本京都府南丹市11歲男童安達結希失蹤案震驚全國，37歲的父親安達優季4月下旬因涉嫌棄屍遭逮捕。京都府警已決定，將以殺人罪嫌再次逮捕安達優季。

才剛加重金建希刑期！南韓法官深夜陳屍法院大樓 遺書內容曝光

南韓前總統尹錫悅夫人金建希涉嫌違反資本市場法等案件 ，負責二審的審判長、首爾高等法院法官申宗旿，6日被發現身亡，留下的遺書中寫有「對不起，我自己離開」等內容。

漢他病毒郵輪150人還無法下船！疑似案例增加包括船醫 這國將接手

世界衛生組織（WHO）與南非衛生部3日證實，一艘行駛於大西洋的荷蘭郵輪「洪迪亞斯號」（MV Hondius）爆發罕見漢他病毒疫情，目前船上已有3人死亡。西班牙當局表示，洪迪亞斯號將航向西班牙加那利群島

羅興亞種族滅絕的審判日：亞洲國家的反應與盤算？

2017年夏季，突然有大批羅興亞難民湧入鄰國孟加拉，隨後有越來越多證據顯示，緬甸軍政府系統性屠殺羅興亞人。甘比亞因此向國際法院（ICJ）控訴緬甸（軍）政府涉嫌種族滅絕（genocide）羅興亞人，國際

川習會下周登場 美中預料談到伊朗和台灣

美國總統川普即將於5月中旬訪問北京，預計與中國國家主席習近平會面，美國國務卿魯比歐說，他肯定美中會談到台灣，並表示，美中都不希望看到台灣或印太地區發生混亂，認為這是美中的共同利益。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。