澳洲：伊斯蘭國相關公民返國 政府將不予協助

澳洲政府今天表示，13名滯留敘利亞的澳洲家庭成員計劃返國，這些與極端組織伊斯蘭國相關的公民回國，政府不會提供任何協助，其中涉嫌從事犯罪活動者，還將受到法律制裁。

路透社報導，澳洲內政部長柏克（Tony Burke）表示，「對於阻止澳洲公民入境，當局能做的十分有限」。他同時指出：「政府不會、也不打算協助這些人。他們作出令人髮指、可恥的決定。」

這批人包括4名女性與9名兒童，柏克補充說，「政府完全不會協助這些人，這是他們自己所作決定的後果。」

柏克表示，任何涉嫌從事犯罪活動的返國者，都將「毫無例外地接受法律全面制裁」，但他未說明這些人可能涉及的具體罪名。

澳洲當局已為此情況準備多年，柏克表示，執法與情報機關因應與極端組織相關的公民返國，自2014年就已準備應變方案。

澳洲聯邦警署署長巴瑞特（Krissy Barrett）表示，部分返國的澳洲公民可能在抵達時即遭到逮捕、起訴；另有部分人則可能持續接受調查；至於兒童將接受社區融合與輔導計畫。

根據澳洲媒體報導，部分澳洲女性在2012年至2016年間前往敘利亞，與據稱已加入伊斯蘭國（IslamicState）的丈夫會合。2019年哈里發國瓦解後，許多人遭關押在收容營，部分人則已返回澳洲。

當地主要收容營係伊拉克邊境附近的霍爾（Al-Hol）收容營。庫德族領導的「敘利亞民主力量」（Syrian Democratic Forces）曾負責看守10多個關押「伊斯蘭國」武裝分子及其相關平民（包括外國人）設施。

今年1月「敘利亞民主力量」瓦解後，美國開始將被拘留的伊斯蘭國成員移出敘利亞。

今年2月，敘利亞東北用於關押疑似伊斯蘭國武裝分子家屬的收容營中，留下來的家庭已不足1000戶。