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澳洲設10億公升燃料儲備 防中東戰事衝擊

中央社／ 雪梨6日綜合外電報導

澳洲為防範中東戰爭引發能源危機，總理艾班尼斯（Anthony Albanese）今天宣布將設置10億公升的國家燃料儲備。

法新社報導，艾班尼斯指出，這項由政府擁有的儲備將強化柴油和航空燃料的長期供應。

他向媒體表示：「我們當前的優先要務，就是保護澳洲不受這場危機最嚴重的衝擊。」

澳洲預計將於下週公布年度政府預算時，進一步對外說明上述措施的細節。

能源部長波溫（Chris Bowen）表示，澳洲是少數仍未設立國家燃料儲備的國際能源署（IEA）會員國之一。

波溫說：「我們一直在檢視，讓澳洲更妥善因應未來衝擊的方法。」他說：「我們很清楚，國際局勢只會更加動盪，而非減緩。」

澳洲的地理位置孤立，加上境內僅有兩座煉油廠，因此高度暴露在全球燃料供應中斷的風險之中。

與多數亞洲及南太平洋國家一樣，澳洲高度仰賴經由荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）運輸的石油。

然而，自從美國以色列2月28日聯手對伊朗發動攻擊以來，這條曾經運輸全球約1/5原油與天然氣的航道就幾乎完全停擺。

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