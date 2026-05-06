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高市早苗訪澳跪無名戰士墓 陸官媒轟「只跪白人」：另種投名狀

聯合新聞網／ 綜合報導
日本首相高市早苗4日訪問澳洲期間，在坎培拉戰爭紀念館向無名戰士墓「下跪」獻花，引發中國官媒《牛彈琴》強烈批評。 歐新社
日本首相高市早苗4日訪問澳洲期間，在坎培拉戰爭紀念館向無名戰士墓「下跪」獻花，引發中國官媒《牛彈琴》強烈批評。 歐新社

日本首相高市早苗4日訪問澳洲期間，在坎培拉戰爭紀念館向無名戰士墓「下跪」獻花，引發中國大陸官媒《牛彈琴》強烈批評。《牛彈琴》今（6）日發表評論稱，高市這一跪並非一時衝動，而是精準算計，更直言「她只會在澳大利亞下跪，因為澳大利亞是白人國家」。

《牛彈琴》指出，許多亞洲國家民眾看到高市在澳洲下跪獻花後，心頭翻湧的不是感慨，而是氣憤，並形容這一幕「很特別、很突兀，但很高市」。文章認為，外交場合中的每個動作都經過精心設計，而高市下跪照片近日更被放上日本首相官網首頁，因此背後意圖「更值得警惕」。

《牛彈琴》認為，日本領導階層對二戰歷史其實心知肚明，因此面對西方國家時總顯得格外謙卑，但對中韓等亞洲受害國，卻始終拒絕正式道歉，更別提下跪反省。文章甚至稱，如果日本領導人真的願意向亞洲受害國下跪，中日、韓日關係的堅冰將會融化大半。

不過，高市選擇下跪的對象卻是澳洲。《牛彈琴》直言，「這哪裡是反省？這不過是另一種形式的投名狀，向西方展現出日本姿態，並為軍事正常化鋪路。」並強調「膝蓋的朝向，往往比語言更能暴露一個人的內心」。文中還提到，高市訪澳前曾先訪問越南，但同樣曾遭日本侵略的越南，不可能看到日本首相下跪，因為「她只會在澳大利亞下跪，背後還站著美國和英國。」

此外，文章也點出，此次日澳達成多項合作協議，涵蓋稀土等關鍵礦產、能源安全與軍事合作，並提及「自由開放的印太地區」（FOIP）與「日澳印美」（Quad）等框架，質疑這些所謂「志同道合」的夥伴顯然不包括中國。

《牛彈琴》最後批評，日本至今仍以「終戰」取代「戰敗」，靖國神社內也仍供奉甲級戰犯牌位，認為日本需要認真補歷史常識與世界道義的課。文章最後更稱，「總有一天，日本領導人會來到南京，在三十萬死難者的靈前跪下，真誠地跪下。」

高市早苗 澳洲 日本 中國

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