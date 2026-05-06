快訊

才剛加重前第一夫人金建希刑期！南韓法官深夜陳屍法院大樓 遺書內容曝光

警員派出所偷拍主管未成年女兒如廁…辯不知年紀 二審加重判刑

iPhone 20周年紀念款放大招！傳採四曲面螢幕實現「無邊框」手機

聽新聞
0:00 / 0:00

父子衝突下殺手？京都男童棄屍案 警循線鎖定「行兇地點」

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
日本京都府南丹市11歲男童安達結希失蹤案震驚全國，37歲的父親安達優季4月下旬因涉嫌棄屍遭逮捕。京都府警已決定，將以殺人罪嫌再次逮捕。照片翻攝：YouTube / MBS新聞資訊
日本京都府南丹市11歲男童安達結希失蹤案震驚全國，37歲的父親安達優季4月下旬因涉嫌棄屍遭逮捕。京都府警已決定，將以殺人罪嫌再次逮捕。照片翻攝：YouTube / MBS新聞資訊

日本京都府南丹市11歲男童安達結希失蹤案震驚全國，37歲的父親安達優季4月下旬因涉嫌棄屍遭逮捕。京都府警已決定，將以殺人罪嫌再次逮捕安達優季。

每日新聞6日報導，安達結希的遺體4月13日在距離住家東北方約7公里的山林中被發現，安達優季配合警方調查時，曾供稱「是一時衝動掐住脖子將兒子殺害」，並於4月16日以棄屍罪嫌遭逮捕，警方之後持續進行相關查證。

多名辦案相關人士透露，警方懷疑安達優季於3月23日結希失聯當天，在南丹市內一處公廁勒斃結希，18日曾前往距離住家西北方約2公里的一處公廁周邊進行現場勘驗。據朝日新聞報導，原本被視為棄屍地點之一的旅遊景點「琉璃溪」停車場公廁，也越來越疑似是殺害現場。

辦案人士指出，安達優季涉嫌在該公廁殺害結希後，再將遺體移往南丹市內多處地點藏匿。警方詳細調查安達優季的行動後發現，他在3月23日前後曾用智慧手機搜尋棄屍的方法。

辦案人士指出，警方根據手機的位置資訊等資料分析移動路線後認為，安達優季23日早上雖曾載著結希前往學校方向，但實際上並未讓他下車，而是在返回住家途中停靠公廁並將他殺害，並認為父子之間可能曾發生某種衝突，也不排除是衝動犯案，目前正持續釐清詳細背景。

棄屍 京都 日本

延伸閱讀

回顧 1992 年國中女生遭四兄弟綁架，媒體誤報「假綁架真私奔」掀爭議

真實人生／女兒露營失蹤喪命 母遭控兇手力抗鄉民誹謗

德國萊比錫撞人致2死　犯嫌責任能力成調查重點

影／雲林男子開車攜槍拒檢衝撞警員 警方開7槍逮兩男起出4把槍

相關新聞

專家揭大西洋郵輪漢他疫情2大可能來源！一病毒株致死率達40%

行駛於大西洋的荷蘭郵輪「洪迪亞斯號」（MV Hondius）爆發罕見漢他病毒疫情，目前船上已有3人死亡、至少7人疑似染病，此前曾向西非島國維德角（Cape Verde）衛生當局請求協助，卻遭拒絕靠港。

父子衝突下殺手？京都男童棄屍案 警循線鎖定「行兇地點」

日本京都府南丹市11歲男童安達結希失蹤案震驚全國，37歲的父親安達優季4月下旬因涉嫌棄屍遭逮捕。京都府警已決定，將以殺人罪嫌再次逮捕安達優季。

才剛加重金建希刑期！南韓法官深夜陳屍法院大樓 遺書內容曝光

南韓前總統尹錫悅夫人金建希涉嫌違反資本市場法等案件 ，負責二審的審判長、首爾高等法院法官申宗旿，6日被發現身亡，留下的遺書中寫有「對不起，我自己離開」等內容。

漢他病毒郵輪150人還無法下船！疑似案例增加包括船醫 這國將接手

世界衛生組織（WHO）與南非衛生部3日證實，一艘行駛於大西洋的荷蘭郵輪「洪迪亞斯號」（MV Hondius）爆發罕見漢他病毒疫情，目前船上已有3人死亡。西班牙當局表示，洪迪亞斯號將航向西班牙加那利群島

羅興亞種族滅絕的審判日：亞洲國家的反應與盤算？

2017年夏季，突然有大批羅興亞難民湧入鄰國孟加拉，隨後有越來越多證據顯示，緬甸軍政府系統性屠殺羅興亞人。甘比亞因此向國際法院（ICJ）控訴緬甸（軍）政府涉嫌種族滅絕（genocide）羅興亞人，國際

川習會下周登場 美中預料談到伊朗和台灣

美國總統川普即將於5月中旬訪問北京，預計與中國國家主席習近平會面，美國國務卿魯比歐說，他肯定美中會談到台灣，並表示，美中都不希望看到台灣或印太地區發生混亂，認為這是美中的共同利益。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。