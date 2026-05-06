父子衝突下殺手？京都男童棄屍案 警循線鎖定「行兇地點」

日本京都府南丹市11歲男童安達結希失蹤案震驚全國，37歲的父親安達優季4月下旬因涉嫌棄屍遭逮捕。京都府警已決定，將以殺人罪嫌再次逮捕安達優季。

每日新聞6日報導，安達結希的遺體4月13日在距離住家東北方約7公里的山林中被發現，安達優季配合警方調查時，曾供稱「是一時衝動掐住脖子將兒子殺害」，並於4月16日以棄屍罪嫌遭逮捕，警方之後持續進行相關查證。

多名辦案相關人士透露，警方懷疑安達優季於3月23日結希失聯當天，在南丹市內一處公廁勒斃結希，18日曾前往距離住家西北方約2公里的一處公廁周邊進行現場勘驗。據朝日新聞報導，原本被視為棄屍地點之一的旅遊景點「琉璃溪」停車場公廁，也越來越疑似是殺害現場。

辦案人士指出，安達優季涉嫌在該公廁殺害結希後，再將遺體移往南丹市內多處地點藏匿。警方詳細調查安達優季的行動後發現，他在3月23日前後曾用智慧手機搜尋棄屍的方法。

辦案人士指出，警方根據手機的位置資訊等資料分析移動路線後認為，安達優季23日早上雖曾載著結希前往學校方向，但實際上並未讓他下車，而是在返回住家途中停靠公廁並將他殺害，並認為父子之間可能曾發生某種衝突，也不排除是衝動犯案，目前正持續釐清詳細背景。