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荷莫茲海峽法國貨輪疑遭飛彈擊中 多名菲籍船員受傷

中央社／ 開羅5日綜合外電報導
荷莫茲海峽上的船艇。(路透檔案照)
荷莫茲海峽上的船艇。(路透檔案照)

英國海事貿易行動辦公室今天表示，荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）一艘貨輪遭不明飛射物擊中。據美媒報導，這艘法國貨輪疑遭攻陸巡弋飛彈擊中，造成多名菲律賓籍船員受傷。

綜合路透社與安納杜魯新聞社（AA）報導，英國海事貿易行動辦公室（UKMTO）表示，已從可靠來源接獲該起事件的通報，但還不清楚這起事件造成的環境影響，目前相關單位已展開調查，同時建議鄰近海域船隻通報所有可疑活動。

美國哥倫比亞廣播公司（CBS）在報導中引述2名美國官員說法指出，波灣地區一艘貨輪於當地時間5日深夜，疑似遭到一枚「攻陸巡弋飛彈」擊中，導致多名菲律賓籍船員受傷。

CBS報導指出，遇襲船隻為法國公司所屬貨輪CGMSan Antonio，據船舶追蹤數據，這艘貨輪在事發當天中午位於杜拜（Dubai）附近，目前不清楚貨輪遇襲後的去向。

荷莫茲海峽 法國 哥倫比亞

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