伊朗外長抵北京會王毅 討論雙邊關係與區域局勢

根據伊朗塔斯尼姆（Tasnim）與法斯（Fars）新聞社報導，伊朗外交部長阿拉奇（Abbas Araghchi）今天上午率領代表團抵達北京，將與中國外長王毅舉行會談。

法斯新聞社指出，阿拉奇此行將與王毅「討論雙邊關係及區域和國際局勢」。

法新社報導，阿拉奇此行正值美國總統川普（Donald Trump）準備訪中前夕。受到美國與以色列2月28日對伊朗發動攻擊影響，川普原訂的行程延後至本月14日至15日，屆時將與中國國家主席習近平會面。

針對此行，美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）昨天呼籲中方對阿拉奇施壓，要求伊朗方面減少對荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）的限制。這條海峽過去曾是全球1/5石油的轉運路徑。

盧比歐向媒體表示：「我希望中方能明白地告訴（阿拉奇），你們在海峽的作為正在讓你們在國際間愈發孤立。」