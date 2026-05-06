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才剛加重前第一夫人金建希刑期！南韓法官深夜陳屍法院大樓 遺書內容曝光

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才剛加重金建希刑期！南韓法官深夜陳屍法院大樓 遺書內容曝光

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
南韓前第一夫人金建希的支持者4月28日在首爾高等法院外集會，觀看現場直播。歐新社
南韓前第一夫人金建希的支持者4月28日在首爾高等法院外集會，觀看現場直播。歐新社

南韓前總統尹錫悅夫人金建希涉嫌違反資本市場法等案件 ，負責二審的審判長、首爾高等法院法官申宗旿，6日被發現身亡，留下的遺書中寫有「對不起，我自己離開」等內容。

南韓中央日報報導，55歲的申宗旿在法界被評價為嚴格的原則主義者，2023年還獲首爾律師協會評選為優秀法官。今年2月調任首爾高等法院後，他被分配至負責貪腐案件的刑事第15部，並以審判長身分主持審理金建希涉嫌違反資本市場法等案件二審。

金建希案4月28日宣判時，刑期從原本的1年8個月加重為4年，並將她在德意志汽車股價操縱案中的涉案嫌疑，以及收受統一教致贈香奈兒手提包等指控，從一審的無罪改判有罪。

然而，根據報導，申宗旿於6日凌晨1時許，被發現在首爾瑞草區法院綜合辦公大樓內倒臥。警方是在接獲家屬「無法聯繫本人」的報案後出動，並與消防人員一同將他送醫搶救，但最終仍宣告不治。

據了解，申宗旿從公休日的前一天清晨便到單位上班，一直工作到深夜。現場也發現他留下的遺書，內容包括「對不起，我自己離開」等表述。首爾瑞草警察署推測，他是從辦公大樓墜落身亡，目前正透過調查遺屬等方式釐清具體死因，警方初步認為案件不存在刑事犯罪嫌疑。

申宗旿身亡的消息震驚南韓司法界。在具體死因尚未查明的情況下，也有觀點認為，他在負責重大案件期間不斷加重的工作負擔，可能是原因之一。

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南韓 尹錫悅 金建希 法官

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