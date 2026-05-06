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凱特王妃罹癌治療後首次出訪 將赴義大利關懷兒童

中央社／ 倫敦6日綜合外電報導

英國凱特王妃（Catherine Princess of Wales）下週將前往義大利訪問，這是她接受癌症治療後的首次海外行程，內容主要是長期關懷的幼兒早期發展議題。

路透社報導，英國王儲威廉王子（Prince William）妻子凱特，將赴義大利北部雷焦艾米里亞（ReggioEmilia）進行為期2天訪問，行程重點主要是她長期推動的幼兒早期發展議題，這也是她參與公共事務的核心。

凱特此次訪問重點在於「雷焦艾米里亞教育法」。這套教育理念以人際關係、環境與社群作為幼兒發展核心，對全球眾多學校影響深遠。

肯辛頓宮（Kensington Palace）發言人表示：「王妃非常期待下週的義大利之行，親眼見證雷焦艾米里亞教育法如何營造融合自然與溫暖人際關係的環境，以此支持幼兒發展。」

凱特2024年透露因癌接受化療，但未說明是何種癌症。她罹癌後大幅減少公務行程，去年表示病情已獲緩解。凱特王妃近期並未隨威廉王子出席任何海外活動。

倡議幼兒社交情感健全發展已成為凱特最主要公益志業。她和威廉育有3名子女：12歲的喬治王子（Prince George）、11歲的夏綠蒂公主（PrincessCharlotte）及8歲的路易王子（Prince Louis）。

凱特在2021年創立「皇家幼兒基金會中心」（TheRoyal Foundation Centre for Early Childhood），匯集各界專家與研究資源共同關注此一議題。基金會今天將發布最新手冊。

凱特在序言中寫道，「在這個充滿紛擾、日益破碎且數位化的世界中…投資於真正能幫助我們茁壯成長的事物－人際連結，已變得比以往任何時候都更加重要。」

義大利 癌症 威廉 凱特王妃

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