法極左翼領袖捧中愛和平 解放報記者斥偏頗迎合北京

法國極左翼領袖梅蘭雄接受媒體專訪時盛讚中國領導階層「極為理性」，還稱台灣屬於中國。解放報記者沃勒函撰文嚴厲批評他隻字不提中國威脅，忽視台灣為亞洲少有且活躍的民主政體。

極左翼政黨「不屈法國」（LFI）領袖梅蘭雄（Jean-Luc Mélenchon）近日宣布參加2027年總統大選，這是他第4次角逐大位。

他本月3日接受網路媒體Brut近兩小時專訪時說，他認為「只有一個中國，至於他們要怎麼解決問題，自己想辦法，不互相開戰就好」。

他還表示，中國「本可侵略香港⋯本可侵略某些（國家），卻沒這麼做，這個民族和這群領導人極為理性，因為他們想要一個穩定的世界來從事貿易」。

主持人提到台灣議題時，梅蘭雄說：「這就像我們（指法國）與科西嘉島（Corse）一樣。我們多數人覺得科西嘉屬於法國，科西嘉人未必這麼想⋯而中國人認為台灣屬於中國，一直都是。」

解放報（Libération）資深記者沃勒函（ArnaudVaulerin）5日撰文說，梅蘭雄對台灣海峽兩岸關係做了無意義的比較和不合理的簡化，以便迎合中國論調。

沃勒函表示，梅蘭雄所言問題在於以偏頗或含糊的視角看待東亞權力關係和緊張局勢的現實。

他說，梅蘭雄認為中國「在乎全球穩定」、「其領導人極為理性」，稱中國「本可侵略香港」卻只等待香港回歸，這是忽視香港基本自由遭受壓迫、忽視香港人的生活自2020年以來被侵犯自由的法律，所控制的事實，也沒提到香港本應維持自主至少到2047年。

沃勒函寫道：「是誰在威脅台海現狀和穩定？是誰全速武裝，計劃在中長期內征服台灣群島？是誰沒在進行飛彈發射和海空及網路混合作戰的大規模演習時，仍每天派出戰機、軍艦？就是（中國國家主席）習近平治理下的中國。好在這不是『永久戰爭狀態』，但確實是一種持續不斷且逐漸升高緊張的策略。」

沃勒函說，梅蘭雄對這一切隻字不提，他「忠於1970年代的反美帝國主義思維，急著抨擊華府扮演的世界警察角色，卻毫不猶豫支持中國關於台灣的論述」。

他繼續寫道，梅蘭雄隨意以法國與科西嘉島的關係來類比中國與台灣的關係，意味著那只是一個地區；然而台灣事實上獨立，幾乎擁有所有主權象徵，包括軍隊、貨幣、司法系統、外交等，不能與科西嘉相提並論。

沃勒函指出，梅蘭雄在訪談中提及法國和2027年總統大選時推崇「人民主權」，「為何說到法國人就提及並讚賞（人民主權），對台灣人就不提？台灣明明是這個區域少有且最具活力的民主政體之一」。

他說：「權力分立、政權交替、新聞自由、活躍的公民社會、許多原住民和少數族群受到保護及承認等等，這些構成民主政體力量的要素，梅蘭雄全都假裝視而不見。」

沃勒函還表示，中華人民共和國從未控制台灣，梅蘭雄「毫不關切人民自決權，更不尊重一個經歷屠殺、傷亡才擺脫（中華民國前總統）蔣介石獨裁統治的民族，但這也不令人意外：『不屈法國』國民議會議員希基魯（Sophia Chikirou）8個月前才聲稱中國不是獨裁政權。真是謝了，不屈法國」。