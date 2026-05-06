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川普將與巴西總統會談 討論經濟與安全議題
巴西總統魯拉（Luiz Inacio Lula da Silva）將於7日與美國總統川普（Donald Trump）會面。白宮官員表示，這將會是兩位過去關係起伏的領袖之間歷來第2次會談。
法新社報導，這位官員今天在不具名情況下告訴法新社，「川普總統將於本週四（7日）接待魯拉總統進行工作訪問。雙方將討論具有共同重要性的經濟及安全議題。」
稍早，巴西總統府消息人士同樣告訴法新社，雙方很可能舉行會談。
川普與魯拉此前僅於去年在馬來西亞會晤一次，原訂今年稍早在華府舉行的第2次會談未能成行。
80歲的魯拉及79歲的川普，在多邊主義、國際貿易及氣候變遷等議題上立場南轅北轍。
他們之前在馬來西亞的會晤後，雙邊關係曾一度轉暖，華府也隨後取消對巴西的懲罰性關稅。
然而，魯拉一項坦率批評川普政府，反對美國從推翻委內瑞拉前總統馬杜洛（Nicolas Maduro）到伊朗戰爭等的多項作為。
川普則是入獄的前極右派總統波索納洛（JairBolsonaro）的重要盟友，而波索納洛的長子佛拉維歐（Flavio Bolsonaro）被視為魯拉在10月總統大選中的主要對手。
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