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巴西校園驚傳槍響 13歲少年持槍闖校園奪2命
巴西東北部一所學校今天驚傳槍響，一名13歲少年持槍闖入校園開火，擊斃兩名教職員，另造成兩人受傷，傷者包括一名學生。
法新社報導，當局與目擊者表示，事發時，驚慌失措的學生試圖翻牆逃生。
地方政府在聲明中指出，這名男孩涉嫌在阿克里州（Acre）首府里約布朗科（Rio Branco）的聖若澤學院（Sao Jose Institute）犯案，已遭當局逮捕。
在聖若澤學院附近一家旅館任職的卡瓦坎特（Eduardo Rodrigues Cavalcante）告訴記者，事發當下，有些學生試圖翻越圍牆逃命。
19歲的卡瓦坎特說：「那面牆有6公尺高，只有一個人成功翻越、逃到旅館避難，其他人則在學校屋頂上試圖逃生。」
他說自己聽見槍響，「尖叫聲此起彼落」。
巴西媒體播出的畫面顯示，一名女性被抬上擔架送離現場，校外則有人哭著與身邊的人擁抱。
目前尚不清楚涉案少年是否為該校學生，或曾在這所學校就讀。
當局表示，這名少年的法定監護人也被逮捕，涉案槍枝據稱為該監護人所有。
阿克里州警方已對這起校園槍擊事件展開調查。
州政府表示：「面對這場悲劇，阿克里州向罹難者家屬、校方，以及所有受影響的教育工作者致上最深切的哀悼。」
當局補充說，阿克里州所有學校將停課3天，並動員心理輔導團隊進駐，為師生提供必要支援。
近年來，巴西校園攻擊事件有明顯增加的趨勢，迄今已造成數十人喪命。
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