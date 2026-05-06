漢他病毒郵輪150人還無法下船！疑似案例增加包括船醫 這國將接手

世界衛生組織（WHO）與南非衛生部3日證實，一艘行駛於大西洋的荷蘭郵輪「洪迪亞斯號」（MV Hondius）爆發罕見漢他病毒疫情，目前船上已有3人死亡。西班牙當局表示，洪迪亞斯號將航向西班牙加那利群島（Canary Islands），官員正評估哪些乘客需要從目前停靠的維德角（Cape Verde）緊急後送。

BBC報導，「洪迪亞斯號」約載有150名觀光客，約3周前自阿根廷烏斯懷亞出發，展開橫越大西洋航程，途中停靠南極大陸、福克蘭群島、南丁格爾島、聖赫勒拿及維德角等地，目前停在維德角外海，當地主管機關已介入協助，尚未允許任何人下船，但船上已有3名乘客死亡。包括船醫在內的2名船員目前急需醫療照護，另有一名與已死亡的德國籍乘客有接觸的人士也將被撤離。

西班牙衛生部指出，其餘乘客將繼續按原定計畫前往加那利群島，預計3至4天內抵達，但尚未決定確切停靠港口。營運商「海洋遠征」（Oceanwide Expeditions）表示，計畫駛往大加那利島（Gran Canaria）或特內里費島（Tenerife）。

海洋遠征公司官網列出的洪迪亞斯號乘員中，包括57名工作人員、13名嚮導、1名醫師。目前不確定現在急需醫療照護的船醫，是否即為船上唯一的醫師。

西班牙衛生部聲明表示，病情嚴重的船醫預定5日搭乘醫療專機撤離至西班牙加那利群島。世界衛生組織已說明，維德角「無法執行這項行動」。聲明還說：「加那利群島是距離最近、且具備必要能力的地點。西班牙在道德與法律上都有義務協助這些人，其中包括多名西班牙公民。」

根據世界衛生組織最新通報，目前已確認7起漢他病毒病例，其中2例為確診、5例為疑似病例。確診病例包括一名荷蘭籍女性，她也是死者之一；女子的丈夫也已死亡，但並未被列為確診病例。另一名確診者則為1名69歲英國籍男子，已被後送至南非接受治療；5月2日死亡的德國籍乘客同樣未被確認感染。

漢他病毒由齧齒動物攜帶，例如老鼠與家鼠，主要透過吸入乾燥鼠糞、尿液等汙染微粒感染人類，一般不會人傳人。，但世界衛生組織表示，病毒也可能在船上「極為密切接觸者」之間傳播，但對公眾風險仍低。郵輪營運商「海洋遠征」表示，「洪迪亞斯號」上仍有來自23個國家的149人，在「嚴格預防措施」下留在船上。