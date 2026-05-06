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川習會下周登場 美中預料談到伊朗和台灣

聯合報／ 記者陳熙文／華盛頓即時報導
美國總統川普（左）即將於5月中旬訪問北京，預計與中國國家主席習近平（右）會面。美聯社
美國總統川普（左）即將於5月中旬訪問北京，預計與中國國家主席習近平（右）會面。美聯社

美國總統川普即將於5月中旬訪問北京，預計與中國國家主席習近平會面，美國國務卿魯比歐說，他肯定美中會談到台灣，並表示，美中都不希望看到台灣或印太地區發生混亂，認為這是美中的共同利益。

川普5日則重申，他與習近平的關係很好，並指出，美中領袖會談到伊朗的議題，並稱習近平在伊朗議題的態度上非常友善，沒有向美方提出挑戰。

川習會即將於下周登場，魯比歐5日於白宮主持記者會，魯比歐說，他肯定美中對話會談到台灣，指這一直是雙方會討論到的議題。

針對台灣議題，魯比歐說，中國明白美國的立場，美國也明白中國的立場，並認為，雙方都理解到在台海地區發生混亂不符合美中的利益。

魯比歐說，我們不需要台灣或印太的任何地區發生破壞穩定的事件；魯比歐說，他認為這是美中之間的共同利益。

魯比歐日前與中國外交部長王毅通電，中國外交部發出聲明指出，王毅在電話中提到，台灣問題事關中國的核心利益，是中美關係的最大風險點；美方應信守承諾，做出正確選擇。

中方指出，盧比歐在通話中表示，美中關係是世界上最重要的雙邊關係，元首外交是美中關係的核心，認為雙方要保持溝通協調，相互尊重、妥處分歧，為美中高層互動累積成果，尋求美中關係的戰略穩定。聲明並指出，雙方也就中東局勢交換意見。

面對即將到來的川習會，川普5日受訪時則表示，他與習近平有非常良好的關係，並認為習近平是很棒的人，川普也與習近平互動良好；川普並指出，美國與中國做很多生意，賺了很多錢，稱美中的關係與過去不同。

美國財政部長貝森特日前接受福斯新聞訪問時呼籲中國加強外交作為，以說服伊朗解除對荷莫茲海峽的封鎖，開放國際航運；他表明，川普在北京和習近平會面時，將討論此問題。

川普5日說，伊朗會是討論的議題之一，不過川普說，習近平在伊朗議題上的態度非常友善，而中國有60%的原油來自荷莫茲海峽，但習近平的態度很尊重，美方沒有收到來自中國的挑戰，「中國沒有挑戰我們，習近平也不會這麼做，我認為原因是因為我」。川普也表示，美方有提出邀請，希望亞太國家把油輪開到美國運油。

習近平 伊朗 川習會

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