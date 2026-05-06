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川習會會談台灣 魯比歐：台灣穩定是美中共同利益

聯合報／ 記者陳熙文／華盛頓即時報導
美國國務卿魯比歐。(歐新社)
美國國務卿魯比歐。(歐新社)

川習會倒數約一周，美國國務卿魯比歐5日表示，他肯定美中到時會談到台灣，指這一直是美中之間會討論到的議題。魯比歐認為說，中方理解美國的立場，而美方也理解中國的立場。

魯比歐5日於白宮舉行記者會，針對美國總統即將在5月中旬訪問北京，魯比歐表示，雙方都不希望看到印太區域發生任何的混亂（destablize），指這不符合美中任何一方的利益；魯比歐表示，我們不需要台灣或印太地區發生任何破壞穩定的事件，並認為，這是美中的共同利益。

川習會 魯比歐 白宮

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