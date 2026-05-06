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川普政府轉向擴大干預 討論預先審查AI新模型

聯合報／ 編譯簡國帆／綜合報導
美國川普政府據傳正討論監管人工智慧（AI）的新措施，要設立AI工作小組，在新的AI模型公開釋出前，先行監督審查。法新社
美國川普政府據傳正討論監管人工智慧（AI）的新措施，要設立AI工作小組，在新的AI模型公開釋出前，先行監督審查。法新社

美國川普政府據傳正討論監管人工智慧（ＡＩ）的新措施，要設立ＡＩ工作小組，在新的ＡＩ模型公開釋出前，先行監督審查。此舉可能是要因應Anthropic Mythos模型所帶來的風險，也可能讓向來放手讓ＡＩ發展的川普政府轉向擴大干預審查。

紐約時報與華爾街日報報導，川普政府正在討論發布一道行政命令，創建包含科技業主管與政府官員的ＡＩ工作小組，審視潛在的監督程序，回報流程可能涉及國安與情報機構。白宮官員已在上周會議將命令部分內容告知Anthropic、Google及OpenAI主管。

報導指出，這個工作小組可能考慮好幾種監督方式，但審查程序可能類似英國正在醞釀中的方法，指定好幾個政府機構確保ＡＩ模型符合特定安全標準。

川普政府也正在評估新的ＡＩ模型是否能帶給國防部與情報單位有用的網路能力，一些官員正推動讓政府優先使用ＡＩ模型，但不會阻擋公開發布，以先了解新模型的能力。

這些討論顯示，Mythos模型具備的網路攻擊能力，已迫使川普政府調整放任ＡＩ發展的監管立場，知情人士透露，白宮希望避免任何ＡＩ促成資安攻擊所帶來的政治衝擊。

事實上，具備類似威脅的模型不再僅限Mythos，英國ＡＩ安全研究所上周評估OpenAI的新模型發現，其網路攻擊能力不亞於Mythos。

美國總統川普重返白宮後，迅速撤銷前總統拜登的若干ＡＩ監管要求，包括要求ＡＩ開發者進行安全評估並要上報可能有軍事用途的ＡＩ模型。

彭博分析，川普政府正在討論的這項措施，似乎類似川普一年多前廢止的拜登時代ＡＩ安全框架。拜登在二○二三年十月簽署的行政命令，要求軍民兩用基礎模型的開發者，必須向商務部工業與安全局報告訓練活動、模型權重安全及資安專家的評估結果。

拜登政府的監管程序是透過商務部進行，川普政府評估中的措施則透過情報與國安機構，著眼國安考量而非單純監管。不過，川普政府對ＡＩ監管立場轉變，已引發科技業主管困惑。一名白宮官員則表示，對於任何潛在行政命令的討論純屬「揣測」，川普會自己宣布所有政策。

Google 華爾街日報 白宮

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