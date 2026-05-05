羅馬尼亞國會通過不信任案 親歐盟總理博洛揚遭罷黜

羅馬尼亞國會今天通過不信任案，罷黜自由派總理博洛揚，這項發展進一步加深羅馬尼亞的政治動盪。該國與烏克蘭相鄰，且為歐盟及北大西洋公約組織（NATO）成員國。

法新社報導，不信任案是由羅馬尼亞最大政黨、左翼的社會民主黨（PSD）與極右派陣營聯手提出。社會民主黨此舉引發批評，有人認為他們是在正當化極右勢力崛起。

在總共464席的國會中，這項不信任案以281張贊成票獲得通過。博洛揚（Ilie Bolojan）所屬的自由派國家自由黨（PNL）及其盟友拯救羅馬尼亞聯盟（USR）雖出席但未參與投票。

現年57歲的博洛揚為減少國家財政赤字，推動不受歡迎的撙節措施，使他與社會民主黨的緊張關係加劇。羅馬尼亞的赤字為全歐盟最高。

社會民主黨上月退出政府，並與羅馬尼亞主要極右派政黨團結羅馬尼亞聯盟（AUR）合作，對博洛揚提出不信任案。

自上次國會大選以來，團結羅馬尼亞聯盟在民調中已超越社會民主黨，其支持度目前約為37%。

羅馬尼亞親歐盟總統丹恩（Nicusor Dan）則保證，這個有1900萬人的東歐國家將維持親西方路線，並排除由極右派組成政府的可能性。