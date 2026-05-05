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郵輪疑漢他病毒釀3死 日專家：不同類型致死率差異大

中央社／ 東京5日專電
荷蘭籍郵輪「宏迪亞斯號」出現漢他病毒病例，已造成3名乘客死亡。路透
荷蘭籍郵輪「宏迪亞斯號」出現漢他病毒病例，已造成3名乘客死亡。路透

荷蘭籍郵輪「宏迪亞斯號」出現漢他病毒病例，已造成3名乘客死亡。最新消息指出，約150名乘客中有1名為日本籍；日本專家表示，根據文獻，若為影響腎臟的類型，致死率約10%至20%；若影響肺部呼吸系統，致死率可達30%至50%。

FNN報導，根據郵輪營運公司說明，該船自阿根廷出發，途經南極，原定前往西非外海，在航行途中陸續出現疑似感染病例。截至目前，共有7人被懷疑感染，其中2人確診為陽性，其餘病例仍待確認。

在疑似感染的7人中，已有3名乘客死亡，另有1人在南非接受治療，2名船員在船上接受隔離，剩餘1人的身分是乘客或船員尚未釐清。

目前郵輪已抵達西非島國維德角外海，但當地政府以「保護國民安全」為由，撤銷原本的靠港許可，導致船隻被迫滯留海上。

船上一名男子對外發聲表示，「我現在就在這艘出現感染者的船上，這一切都是真實發生的。我現在最希望的是安全、真相，以及能夠回家。」

漢他病毒主要透過接觸受感染老鼠的排泄物，或吸入含病毒的粉塵而感染，初期症狀包括發燒、頭痛，嚴重時可能導致內臟損傷。日本感染症學會專科醫師寺嶋毅表示，根據文獻，若為影響腎臟的類型，致死率約10%至20%；若影響肺部呼吸系統，致死率可達30%至50%。

至於是否會擴散至船外，世界衛生組織（WHO）指出，漢他病毒人傳人的情況極為罕見，感染不太可能擴散至船外。

寺嶋毅表示，與COVID-19（2019冠狀病毒疾病）病毒相比，漢他病毒的傳播力相對較低。

漢他病毒 郵輪 阿根廷 南非 西非

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