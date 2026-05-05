美菲肩並肩軍演制中 日防相親赴觀摩

日本防衛大臣小泉進次郎今天前往菲律賓，將觀摩美國、菲律賓、加拿大及日本等國部隊舉行的「肩並肩」國際軍演，並與菲律賓總統小馬可仕會談，推動深化兩國防務合作關係。

美聯社報導，菲律賓與日本同為美國條約盟友，兩國於2024年簽署「相互准入協定」（Reciprocal AccessAgreement），允許雙方部隊進行大規模聯合軍演，為日本成為「肩並肩」（Balikatan）正式參與成員鋪路，並於今年派遣1400名兵力參演。

美國、菲律賓及其他盟國部隊每年參與「肩並肩」軍演，旨在因應各類安全突發情勢，並遏制中國在區域內日益強硬的態勢。

印度、澳洲等16國代表預計明天前往菲律賓西北部抱威鎮（Paoay），觀摩一場重要的「肩並肩」演習，小泉進次郎也名列其中，屆時菲律賓、美國、日本及加拿大將動用火力，對距海岸約40公里處的船隻進行模擬攻擊。

據報導，小泉進次郎將在菲律賓首都馬尼拉會晤小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）及國防部長鐵歐多洛（Gilberto Teodoro Jr.），可能討論日本二手驅逐艦移轉給菲律賓事宜。