快訊

北市宣布大都更時代新規 工地要有「防鼠報告」才能開工

台指期夜盤近90度直衝再創高 各專家這麼說

聽新聞
0:00 / 0:00

美菲肩並肩軍演制中 日防相親赴觀摩

中央社／ 馬尼拉5日綜合外電報導

日本防衛大臣小泉進次郎今天前往菲律賓，將觀摩美國、菲律賓、加拿大及日本等國部隊舉行的「肩並肩」國際軍演，並與菲律賓總統小馬可仕會談，推動深化兩國防務合作關係。

美聯社報導，菲律賓與日本同為美國條約盟友，兩國於2024年簽署「相互准入協定」（Reciprocal AccessAgreement），允許雙方部隊進行大規模聯合軍演，為日本成為「肩並肩」（Balikatan）正式參與成員鋪路，並於今年派遣1400名兵力參演。

美國、菲律賓及其他盟國部隊每年參與「肩並肩」軍演，旨在因應各類安全突發情勢，並遏制中國在區域內日益強硬的態勢。

印度、澳洲等16國代表預計明天前往菲律賓西北部抱威鎮（Paoay），觀摩一場重要的「肩並肩」演習，小泉進次郎也名列其中，屆時菲律賓、美國、日本及加拿大將動用火力，對距海岸約40公里處的船隻進行模擬攻擊。

據報導，小泉進次郎將在菲律賓首都馬尼拉會晤小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）及國防部長鐵歐多洛（Gilberto Teodoro Jr.），可能討論日本二手驅逐艦移轉給菲律賓事宜。

菲律賓 小馬可仕 小泉進次郎

延伸閱讀

肩並肩演習北呂宋登場 日本自衛隊參與反登陸防衛

菲美肩並肩軍演 戰斧飛彈命中1000公里外目標

美菲日演習 陸實彈射擊較勁

美中台博弈／日本再軍事化 從飛彈島鏈與軍售解禁見端倪

相關新聞

川普簽署新行政令…美對古巴制裁擴大 中方強烈反擊

美國總統川普1日簽署行政令，擴大對古巴制裁。中國外交部發言人今天表示，中方堅決反對干涉古巴內政，敦促美方立即終止對古巴的...

3死7例疑擴散…郵輪出現漢他病毒病例 世衛懷疑為「人傳人」

郵輪「宏迪亞斯號」出現漢他病毒病例，世界衛生組織（WHO）今天表示，懷疑郵輪上出現漢他病毒人傳人情形。目前7起確診及疑似...

郵輪疑漢他病毒釀3死 日專家：不同類型致死率差異大

荷蘭籍郵輪「宏迪亞斯號」出現漢他病毒病例，已造成3名乘客死亡。最新消息指出，約150名乘客中有1名為日本籍；日本專家表示...

下游輪後病逝…漢他病毒確診者曾搭機 世衛緊急追蹤同班機旅客

郵輪宏迪亞斯號疑似爆發漢他病毒疫情，世衛表示，一名乘客下郵輪後，曾搭乘從英屬聖赫勒拿島飛往南非約翰尼斯堡的班機，隨後因漢...

台烏無人機交流 紐時稱台灣銷東歐逾10萬架多流向烏克蘭

紐約時報報導，台灣與烏克蘭並無外交或軍事聯繫，但國防企業和民間非正式合作，促成雙方在無人機等國防產業往來升溫。

剛見完普亭…伊朗外長5月6日訪中 是否會見習近平受矚目

中國外交部今天宣布，伊朗外長阿拉奇（Abbas Araqchi）明天將應邀訪問中國，屆時將與中國外長王毅舉行會談。這是伊...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。