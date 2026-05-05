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剛見完普亭…伊朗外長5月6日訪中 是否會見習近平受矚目

中央社／ 台北5日電

中國外交部今天宣布，伊朗外長阿拉奇（Abbas Araqchi）明天將應邀訪問中國，屆時將與中國外長王毅舉行會談。這是伊朗外長在美伊戰爭爆發後首度訪中。由於阿拉奇上周曾訪問俄羅斯並會見總統普亭，阿拉奇此行是否可能會見中國國家主席習近平，受到矚目。

中國外交部今晚以層級較高的不具名發言人名義，透過官網作上述宣布，未作更多說明。

阿拉奇這次訪中前，曾於4月27日訪問俄羅斯，並會見俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）。普丁當時向阿拉奇說，俄羅斯「將盡一切所能」維護伊朗和中東地區所有人民的利益，力求儘早實現和平，並讚揚伊朗人民英勇地「為獨立與主權奮戰」。且俄羅斯和伊朗一樣，都打算維持雙方的戰略夥伴關係。

阿拉奇訪俄時曾公開表示，美國的做法使上一輪談判雖有進展，卻因「要求過分」而未能達成目標。

美伊戰爭 伊朗 阿拉奇 王毅 習近平 中東

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