爭取美駐軍不損歐洲團結 波蘭總理盼緊張局勢降溫

波蘭總理圖斯克4日出席第8屆歐洲政治共同體峰會，強調美軍在歐存在有利波蘭安全，但在爭取駐軍同時，絕不以損害歐洲團結為代價。圖斯克並表示，期盼歐洲國家與美國川普政府的緊張局勢能盡快緩解，以強化跨大西洋安全紐帶。

根據波蘭總理府公告，在歐洲政治共同體（European Political Community, EPC）峰會上，針對近期美國裁減歐洲駐軍的決策，圖斯克（Donald Tusk）明確表示，波蘭雖希望美軍最大程度駐紮，但「不會允許波蘭被利用來破壞歐洲層級的團結或合作」。他認為，「親美」的定義應是共同強化波美以及歐美之間的雙重紐帶。

圖斯克也期盼歐洲國家與川普政府間的緊張局勢能盡快緩解，並承諾在有機會增加美軍駐波人數時，將與總統納夫羅茨基（Karol Nawrocki）全力合作。

本屆EPC峰會在亞美尼亞首都葉里凡（Yerevan）舉行。圖斯克於會中強調，亞美尼亞是波蘭與歐盟的重要夥伴，並高度評價亞美尼亞總理帕辛揚（NikolPashinyan）在區域穩定中的貢獻，稱其為「永遠可以信賴的人物」。

針對烏克蘭局勢，圖斯克與烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）會晤，討論聚焦6月將於波蘭格但斯克（Gdansk）舉行的「烏克蘭重建會議」（Ukraine Recovery Conference）。

除了雙邊援助，波蘭也致力於改善烏克蘭與匈牙利之間的緊張關係。圖斯克坦言，基輔與布達佩斯關係僵持阻礙了許多關鍵決策，包括歐盟對波蘭和烏克蘭的貸款。

他強調，烏方希望波蘭能協助促進其與匈牙利新任總理的溝通，而波蘭也積極推動兩國重建互信。

圖斯克並預告，近期匈牙利新任總理馬格雅（PeterMagyar）將拜訪波蘭，雙方將會面，持續協調維西格勒集團（Visegrad Group，V4，捷克、匈牙利、波蘭、斯洛伐克）運作。

在波加關係方面，圖斯克與加拿大總理卡尼（MarkCarney）舉行戰略對話，雙方商定在國防、核能、再生能源以及情報部門協作等領域建立新的合作形式。圖斯克表示，加拿大是波蘭極其重要的夥伴，近期將至加拿大正式訪問。

波蘭與英國的合作也邁向新階段。圖斯克與英國首相施凱爾（Keir Starmer）共同宣布將於5月27日簽署新條約，實質強化兩國在國防領域的合作及更廣泛的戰略合作。

圖斯克透露，英國視波蘭為深化其與歐盟關係的重要夥伴，波蘭也將積極推動英國與歐盟靠攏。這不僅是基於地緣政治考量，也是為了保障居住在英國的大量波蘭公民權益。