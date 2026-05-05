快訊

獨／花蓮縣刑大大隊長涉洩密「88會館」邱庭鋒妻 檢方命10萬交保

花蓮刑大隊長涉洩密給女性友人 抵達北檢偵訊十萬元交保

影／30年老店大社鬍鬚伯桶仔雞疑爆9人食物中毒 高雄令停業2天清消

聽新聞
0:00 / 0:00

防無人機攻擊…俄勝利日閱兵前 莫斯科行動網路大規模中斷

中央社／ 莫斯科5日綜合外電報導
在俄羅斯首都莫斯科，士兵前往紅場參加衛國戰爭勝利日閱兵式綵排。新華社
在俄羅斯首都莫斯科，士兵前往紅場參加衛國戰爭勝利日閱兵式綵排。新華社

俄羅斯將於5月9日舉行紀念戰勝納粹德國的「勝利日」年度閱兵，當局已因為擔心烏克蘭無人機攻擊而縮減活動規模，並於今天限制許多莫斯科用戶的行動網路服務。

路透社報導，俄羅斯在今年加強網路管制，封鎖行動網路服務，迫使數以百萬計民眾改用VPN（虛擬私人網路），俄國總統普亭（Vladimir Putin）的反對者指出，這是俄國當局歷經4年戰爭後試圖加強控制國內的手段之一。

克里姆林宮表示，在烏克蘭無人機攻擊風險升高之際，實施相關限制措施是為確保安全，但對許多俄羅斯民眾而言，這些措施已造成他們在支付、導航與通訊上的不便。

在莫斯科不同地區的6名路透社記者發現，他們的手機無法連上網路。但他們也指出，在莫斯科許多地區仍可撥打電話。

俄國行動電信業者表示，未來數日為確保安全，行動網路可能出現問題。俄羅斯聯邦儲蓄銀行（Sberbank）也警告，行動網路與傳訊功能恐受影響。

俄羅斯 無人機 烏克蘭 莫斯科

延伸閱讀

烏克蘭擬5月6日起停火　澤倫斯基：提早試探俄誠意

莫斯科罕見遇襲…烏克蘭無人機擊中近克宮住宅大樓 俄襲烏東釀4死

威脅沒收房產「洗人口」？俄逼占領區烏克蘭人變俄國人

歐洲情報：憂暗殺與政變 普亭維安升級 訪客須兩次安檢

相關新聞

不明原因連環燒…伊朗港口驚傳失火 至少4艘商船淪陷

半島電視台引述伊朗國營媒體報導，伊朗南部港口5日多艘船隻不明原因起火。

防無人機攻擊…俄勝利日閱兵前 莫斯科行動網路大規模中斷

俄羅斯將於5月9日舉行紀念戰勝納粹德國的「勝利日」年度閱兵，當局已因為擔心烏克蘭無人機攻擊而縮減活動規模，並於今天限制許...

3死7例疑擴散…郵輪出現漢他病毒病例 世衛懷疑為「人傳人」

郵輪「宏迪亞斯號」出現漢他病毒病例，世界衛生組織（WHO）今天表示，懷疑郵輪上出現漢他病毒人傳人情形。目前7起確診及疑似...

川普簽署新行政令…美對古巴制裁擴大 中方強烈反擊

美國總統川普1日簽署行政令，擴大對古巴制裁。中國外交部發言人今天表示，中方堅決反對干涉古巴內政，敦促美方立即終止對古巴的...

川習會在即談判態勢生變？專家：美需大陸供應鎵補充飛彈攔截器

川習會預計將於14日至15日舉行，美國專家表示，美伊戰爭可能讓中國在高科技供應鏈和台灣議題的討論中占優勢；因戰爭嚴重消耗...

大西洋150人郵輪爆漢他疫情 3死3重症…遭拒靠岸海上待援

荷蘭籍郵輪「宏迪亞斯號」(MV Hondius)爆發漢他病毒(hantavirus)疫情，已有三名乘客死亡、至少三人病重，目前停泊在大西洋島國維德角(Cape Verde)外海待援；當地政府以公共衛生

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。