防無人機攻擊…俄勝利日閱兵前 莫斯科行動網路大規模中斷

俄羅斯將於5月9日舉行紀念戰勝納粹德國的「勝利日」年度閱兵，當局已因為擔心烏克蘭無人機攻擊而縮減活動規模，並於今天限制許多莫斯科用戶的行動網路服務。

路透社報導，俄羅斯在今年加強網路管制，封鎖行動網路服務，迫使數以百萬計民眾改用VPN（虛擬私人網路），俄國總統普亭（Vladimir Putin）的反對者指出，這是俄國當局歷經4年戰爭後試圖加強控制國內的手段之一。

克里姆林宮表示，在烏克蘭無人機攻擊風險升高之際，實施相關限制措施是為確保安全，但對許多俄羅斯民眾而言，這些措施已造成他們在支付、導航與通訊上的不便。

在莫斯科不同地區的6名路透社記者發現，他們的手機無法連上網路。但他們也指出，在莫斯科許多地區仍可撥打電話。

俄國行動電信業者表示，未來數日為確保安全，行動網路可能出現問題。俄羅斯聯邦儲蓄銀行（Sberbank）也警告，行動網路與傳訊功能恐受影響。