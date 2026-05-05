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泰國終止與柬埔寨能源勘探協議 稱無關邊境衝突

中央社／ 曼谷5日專電

泰國內閣今天決議取消與柬埔寨於2001年簽署的聯合勘探海上能源協議；根據該協議，泰柬雙方均承認彼此對海域劃界存在歧見，是兩國協商海洋主權的架構。

泰國總理阿努廷（Anutin Charnvirakul）今天主持每週例行內閣會議時表示，這項決定與目前跟柬埔寨的緊張關係無關，而是源自於他長期以來的看法，即這份25年前簽署的協議並未取得任何成果。

此前，柬埔寨呼籲泰方繼續履行協議。

泰國公共電視台（Thai PBS）今天報導，阿努廷表示，即使沒有這份泰柬在2001年簽署、名為「備忘錄44」（MOU44）的協議，兩國仍可透過其他機制和平台討論海上爭端，其中包括聯合國海洋法公約（UNCLOS）。

事實上，泰國民間組織和活動人士近來持續呼籲政府終止該協議。泰柬邊境去年爆發衝突後，相關壓力進一步增加。

報導指出，阿努廷第2個任期開始時，在向國會發表的政策聲明中承諾，將推動泰國退出該雙邊協議。

柬埔寨和泰國分別在1972年和1973年在爭議海域各自劃定主權範圍，為了解決爭議，2001年雙方簽署「備忘錄44」，各自認知到彼此對海域的劃分有不同的看法，「備忘錄44」將作為雙方協商海洋主權的架構。

曼谷郵報（Bangkok Post）指出，泰柬兩國雖舉行了多輪會談，但自從「備忘錄44」簽署以來進展緩慢，主因是泰國政局不穩，兩國間時有爭端，以及泰國民族主義人士強烈反對，阻礙談判進程。

泰國公共電視台報導，阿努廷拒絕評論有關柬埔寨前總理洪森（Hun Sen）表示取消協議可能導致爭端的說法。阿努廷說，他將把退出協議的決定告知柬埔寨。

根據報導，由於泰國須先通知另一簽署國，因此終止協議的決定尚未正式生效。

泰國 柬埔寨 阿努廷

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