巴黎會議推動甲烷減排 有利減緩暖化兼強化能源安全

七大工業國集團（G7）輪值主席國法國今天就甲烷排放召開國際會議，與會官員呼籲加快行動減少油氣產業中的排放，以減緩氣候變遷及提升能源安全，尤其中東戰爭正阻礙供應。

法新社報導，法國為了在聯合國氣候變化綱要公約第31次締約方會議（COP31）於11月召開前就減少甲烷排放凝聚推動力，而召集各國官員、業界領袖與專家開會討論。

甲烷是造成氣候變遷的第2大因素，其在大氣中停留時間雖然遠少於二氧化碳，但在20年期間暖化效應卻比二氧化碳強約80倍。

法國生態轉型部長巴布特（Monique Barbut）表示，她希望這場會議能促使減少甲烷排放的有效方法加快落實，因為目前距離全球承諾最晚在2030年將世界甲烷排放量較2020年水準減少30%的目標，仍「相當遙遠」。

全球甲烷排放約60%與人類活動有關。根據國際能源總署（IEA）發布的今年度全球甲烷追蹤報告，人類活動產生的甲烷排放當中，有35%來自石油、天然氣與煤炭等化石燃料的產業。

油氣生產過程中會因洩漏、燃除（flaring）或放空（venting）而排放甲烷。IEA的報告指出，儘管已有眾所周知且證實有效的辦法來減少這類排放，但相關排放量仍未出現正在下降跡象，去年依舊接近歷史新高。

參與巴黎會議的官員另強調，若能讓油氣產業洩漏和燃除時排放的甲烷減少，不但能讓造成地球暖化的氣體減量，還能增加可用能源。

加勒比海島國巴貝多（Barbados）的總理莫特里（Mia Mottley）告訴法新社，目前的能源危機「確實讓大家多了1個應該要趕緊行動的理由」。

歐洲聯盟（EU）能源事務執行委員約根森（DanJorgensen）在會中表示，若能預防甲烷洩漏，就能釋出更多天然氣到市場。

他說，甲烷減排和能源安全都是優先事項，兩者並不衝突；且若要在短期內限制暖化，甲烷是唯一最快能發揮作用的施力點，「我們不能再等了」。

根據國際能源總署的報告，若全球努力減少油氣生產作業中排放的甲烷，每年可獲取近1000億立方公尺的額外天然氣；若世界各地能消除非緊急燃除，還可另外再獲1000億立方公尺天然氣。