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3死7例疑擴散…郵輪出現漢他病毒病例 世衛懷疑為「人傳人」

中央社／ 日內瓦5日綜合外電報導
宏迪亞斯號原定從阿根廷烏斯華雅駛往西非外海的島國維德角，目前錨泊在維德角外海。法新社
宏迪亞斯號原定從阿根廷烏斯華雅駛往西非外海的島國維德角，目前錨泊在維德角外海。法新社

郵輪「宏迪亞斯號」出現漢他病毒病例，世界衛生組織（WHO）今天表示，懷疑郵輪上出現漢他病毒人傳人情形。目前7起確診及疑似病例中，已有3人死亡。

法新社報導，世衛流行病和大流行病防範與預防部門主任范科霍芙（Maria Van Kerkhove）告訴記者：「我們的確認為，可能存在一些密切接觸者之間的人際傳播。」

她補充道，第一個生病的人疑似在登上郵輪之前就已經感染。

世衛曾表示，漢他病毒（hantavirus）是一種罕見但嚴重、可能致人於死的疾病，主要透過接觸受感染齧齒類動物的尿液、糞便或唾液傳播。然而，過去疫情中也曾出現人傳人的情形。

宏迪亞斯號（MV Hondius）原定從阿根廷烏斯華雅（Ushuaia）駛往西非外海的島國維德角，目前錨泊在維德角外海。

今天稍早，世衛在聲明中表示：「截至2026年5月4日已發現7例（包括2起經實驗室確認的漢他病毒病例及5起疑似病例），其中包含3例死亡及1例重症，3人回報出現輕微症狀。」

漢他病毒 WHO 疫情

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