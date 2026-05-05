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川普簽署新行政令…美對古巴制裁擴大 中方強烈反擊

中央社／ 北京5日電
美國總統川普1日簽署行政令，擴大對古巴制裁。法新社
美國總統川普1日簽署行政令，擴大對古巴制裁。法新社

美國總統川普1日簽署行政令，擴大對古巴制裁。中國外交部發言人今天表示，中方堅決反對干涉古巴內政，敦促美方立即終止對古巴的封鎖制裁和任何形式的脅迫施壓。

中國外交部官網今天就美方升級對古巴制裁發布「答記者問」新聞稿。

針對美方以古巴持續威脅美國國家安全和對外政策為由，擴大對古巴制裁範圍，中國外交部發言人說，美國變本加厲對古巴實施非法單邊制裁，嚴重侵犯古巴人民生存權、發展權，嚴重違反國際關係基本準則。

中國外交部發言人表示，中方堅定支持古巴維護國家主權和安全，堅決反對干涉古巴內政，敦促美方立即終止對古巴的封鎖制裁和任何形式的脅迫施壓。

外媒報導，川普1日發布一道行政命令，表示將對涉及古巴各經濟領域的人士實施制裁，而古巴經濟主要由政府主導。

川普的行政命令指出，這些措施針對的是已知「在古巴經濟的能源、國防與相關物資、金屬和礦業、金融服務或安全部門，或在古巴經濟中任何領域從事或曾從事相關活動的人士」，以及被認定涉及「嚴重侵犯人權」或貪腐的古巴官員。

古巴外交部長羅德里格斯（Bruno Rodriguez）表示，最新制裁構成對古巴民眾的「集體懲罰」。他稱這些制裁「非法」且「濫權」。

法新社報導，川普曾談及有意接管古巴。古巴自1959年卡斯楚（Fidel Castro）領導共產革命以來，幾乎持續受到美國貿易禁運影響。

古巴原本就陷入經濟停滯，華府1月實施燃料封鎖後，情勢更加惡化。

總統川普1月下令美軍突襲逮捕委內瑞拉時任總統馬杜洛（Nicolas Maduro）後，也曾暗示可能對古巴動武。不過，美國與古巴官員4月在哈瓦那（Havana）會面，路透社報導稱，這次會談顯示，美國和古巴仍有機會達成外交協議。

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