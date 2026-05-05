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專家：大陸以「蠶食戰術」實行海上擴張 澳洲及夥伴須聲討風險

中央社／ 雪梨5日專電

澳洲戰略政策研究所（ASPI）戰略專家拉賈戈帕蘭（Rajeswari PillaiRajagopalan）向中央社指出，中國長期以「蠶食戰術」實行海上擴張，對於中國針對南海和台灣的行為，澳洲及其夥伴國家必須持續聲討。

ASPI網站近日推出連續4篇「擴張疆域」（Expanding Frontiers）系列文章，聚焦於中國軍力如何衝擊第一島鏈、中國如何逐步鞏固於南海的部署常態化、中國對外擴張可能加劇區域衝突，以及中國如何造成印太局勢變化加劇等議題，提醒澳洲及其夥伴必須正視中國持續以「蠶食戰術」實行海上擴張的做法。

系列文章由前國立中興大學國際政治研究所客座教授、現任ASPI高級研究員拉賈戈帕蘭，以及ASPI資深分析員柯恩（Linus Cohen）和ASPI研究員基爾瑞（JoeKeary）共同撰寫。

拉賈戈帕蘭接受中央社電話訪問時指出，澳洲及印太地區夥伴持續受到中國「蠶食戰術」（tactic ofsalami slicing）所困擾。她解釋，中國持續動員軍艦和民間船隻出現於主權爭議不斷的南海，試圖讓中國在該區域的活動常態化，這正是中國「蠶食戰術」的具實做法。

她提醒，對中國來說，南海只是踏腳石而已。她相信，中國更大的意圖是在西南太平洋、鄰近澳洲海域以及印度洋。她指出，中國是要「淡化美國在太平洋和印度洋的影響力」。

拉賈戈帕蘭說：「南海鄰近中國，所以中國先從南海開始擴張，這只是中國的起點。中國正進一步試圖於印度洋、太平洋海域部署海上據點、持續海上活動和擴大海上影響力。」

她舉例，去年2月，3艘中國軍艦在澳洲東岸外海進行實彈演習，隨後更圍繞澳洲全島航行。值得注意的是，中國在軍演前甚至沒有通知澳洲，澳洲當局是收到維珍航空（Virgin Australia）一名機師通報後才得知此事。

拉賈戈帕蘭指出，中國的做法雖然並未違法，但已對區域安全構成風險。她說：「就法律而言，中國的行為或許沒有越界，但其行為是極度危險的。在缺乏溝通之下採取這樣的做法，極有可能引發衝突，這是非常嚴重的問題。」

面對中國以「蠶食戰術」實行海上擴張，拉賈戈帕蘭提醒，澳洲及其夥伴國家必須擬定聯合應對措施，而且對於中國每一次的不當行為，都必須逐一予以聲討。

她也提醒，澳洲政府應該向廣大社會加強溝通，讓澳洲民眾明白台灣的處境，進而認清中國持續對外擴張的意圖。

南海 澳洲 印太

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