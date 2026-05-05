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菲美肩並肩軍演 戰斧飛彈命中1000公里外目標

中央社／ 馬尼拉5日專電

菲美肩並肩聯合軍事演習美軍今天在菲律賓中部使用泰風飛彈系統發射戰斧巡弋飛彈，成功擊中大約1000公里外的目標。

肩並肩（Balikatan）演習菲方發言人耶南德茲（Dennis Hernandez）今天表示，戰斧飛彈於凌晨0時12分從塔克羅班市（Tacloban）發射，凌晨約1時擊中呂宋島麥格塞塞堡（Fort Magsaysay）軍營的預定著彈區。

這是今年肩並肩演習首次發射「戰斧」飛彈。

耶南德茲指出，這次飛彈射擊是肩並肩演習的一部分，測試以泰風飛彈系統（Typhon missile system，又譯堤豐）的中程打擊能力，支援麥格塞塞堡的模擬地面作戰。

「泰風」為美軍的中程陸基飛彈發射系統，能搭載標準6型飛彈與戰斧巡弋飛彈，若部署在呂宋島北部，射程可及中國東南沿岸以及在南海的軍事基地。

2024年4月，美軍把一套「泰風」系統部署至菲律賓，迄今已參加過多場菲美軍事演習；中國政府曾多次警告，「泰風」系統將導致區域陷入軍備競賽，呼籲菲方將它撤離。

今年的肩並肩演習自4月20日展開，預定持續至5月8日。除菲律賓、美國、日本與加拿大之外，還有澳洲、法國及紐西蘭等國參與，動員超過1萬7000名官兵，演習範圍涵蓋南海和靠近台灣的菲律賓北部。

菲律賓軍方曾表示，多套先進飛彈系統將在今年的肩並肩演習中亮相，除了「泰風」之外，還有「布拉莫斯」 （BrahMos）反艦導彈系統以及「海軍/陸戰隊遠征艦隊阻絕系統」（NMESIS）等。

巡弋飛彈 美軍 菲律賓 演習

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