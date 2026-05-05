菲美肩並肩軍演 戰斧飛彈命中1000公里外目標

菲美肩並肩聯合軍事演習，美軍今天在菲律賓中部使用泰風飛彈系統發射戰斧巡弋飛彈，成功擊中大約1000公里外的目標。

肩並肩（Balikatan）演習菲方發言人耶南德茲（Dennis Hernandez）今天表示，戰斧飛彈於凌晨0時12分從塔克羅班市（Tacloban）發射，凌晨約1時擊中呂宋島麥格塞塞堡（Fort Magsaysay）軍營的預定著彈區。

這是今年肩並肩演習首次發射「戰斧」飛彈。

耶南德茲指出，這次飛彈射擊是肩並肩演習的一部分，測試以泰風飛彈系統（Typhon missile system，又譯堤豐）的中程打擊能力，支援麥格塞塞堡的模擬地面作戰。

「泰風」為美軍的中程陸基飛彈發射系統，能搭載標準6型飛彈與戰斧巡弋飛彈，若部署在呂宋島北部，射程可及中國東南沿岸以及在南海的軍事基地。

2024年4月，美軍把一套「泰風」系統部署至菲律賓，迄今已參加過多場菲美軍事演習；中國政府曾多次警告，「泰風」系統將導致區域陷入軍備競賽，呼籲菲方將它撤離。

今年的肩並肩演習自4月20日展開，預定持續至5月8日。除菲律賓、美國、日本與加拿大之外，還有澳洲、法國及紐西蘭等國參與，動員超過1萬7000名官兵，演習範圍涵蓋南海和靠近台灣的菲律賓北部。

菲律賓軍方曾表示，多套先進飛彈系統將在今年的肩並肩演習中亮相，除了「泰風」之外，還有「布拉莫斯」 （BrahMos）反艦導彈系統以及「海軍/陸戰隊遠征艦隊阻絕系統」（NMESIS）等。