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川習會在即談判態勢生變？專家：美需大陸供應鎵補充飛彈攔截器

中央社／ 台北5日電
圖為川普（左）與中國國家主席習近平去年10月在南韓會晤。（路透）
圖為川普（左）與中國國家主席習近平去年10月在南韓會晤。（路透）

川習會預計將於14日至15日舉行，美國專家表示，美伊戰爭可能讓中國在高科技供應鏈和台灣議題的討論中占優勢；因戰爭嚴重消耗了美國的飛彈攔截器，美國將需要從中國進口鎵，以補充飛彈攔截器庫存。

美國總統川普當地時間4日下午在白宮一場活動致詞提及，「我兩周後要去見習主席，期待這次會面，但我會說，我處於領先地位」。

川普預計14日至15日訪中，期間會與中國國家主席習近平會面。這將是美國總統8年多來首次訪中，也是自2月28日美伊戰爭爆發以來，川普首次外訪。中國方面尚未正式確認行程。

香港南華早報4日報導，國際危機組織（International Crisis Group）美中關係高級研究與倡議顧問韋恩（Ali Wyne）3日在一場關於川普訪中的研討會上表示，川普與習近平會面時，討論伊朗戰爭可能是兩個迫切任務之一，另一個則是延長美中去年10月達成的貿易休戰協議。

韋恩表示，美伊戰爭嚴重消耗了美國的飛彈攔截器庫存，美國將需要從中國進口鎵，以補充其飛彈攔截器的庫存。

中國商務部於2024年12月公布，原則上不予許可鎵、鍺、銻、超硬材料相關兩用物項對美國出口，同時禁止兩用物項對美國軍事用戶或軍事用途出口。

2025年10月川普與習近平在韓國會面後，中國商務部於同年11月公布，即日起至2026年11月27日鎵、鍺、銻、超硬材料相關兩用物項可以恢復對美出口，但兩用物項對美國軍事用戶或軍事用途出口仍然禁止。

韋恩又表示，美國和中國都有理由想討論伊朗問題。他預計川普將試圖說服習近平，在推動伊朗回到談判桌方面發揮作用。另一方面，荷莫茲海峽（Straitof Hormuz）的運輸長期中斷，對中國的影響可能比對美國更大。

美國華府智庫昆西研究所（Quincy Institute）東亞計畫主任沃納（Jake Werner）在同一個研討會上表示，中國可能會把美伊戰爭作為向川普施壓的議題。不過，他認為，有關美伊戰爭討論的結果，與美中關係的關連，大於解決戰爭本身。

美國智庫「防禦優先作為」（Defense Priorities）亞洲部門主任高德斯坦（Lyle Goldstein）表示，台灣議題很可能會在川習會上提出。他也預計川普會要求習近平對伊朗施加壓力。

韋恩表示，美國被迫從日本和韓國撤出一些軍事部署，以支援針對伊朗的行動，而北京會歡迎美國的做法。

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