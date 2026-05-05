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大西洋150人郵輪爆漢他疫情 3死3重症…遭拒靠岸海上待援

世界日報／ 編譯陳韻涵／綜合報導
大西洋郵輪「宏迪亞斯號」傳出6個疑為漢他病毒病例，已有3人死亡，1人確診，船上尚有100多名乘客和船員。該船目前停泊在大西洋島國維德角的外海。（歐新社）
大西洋郵輪「宏迪亞斯號」傳出6個疑為漢他病毒病例，已有3人死亡，1人確診，船上尚有100多名乘客和船員。該船目前停泊在大西洋島國維德角的外海。（歐新社）

荷蘭籍郵輪「宏迪亞斯號」(MV Hondius)爆發漢他病毒(hantavirus)疫情，已有三名乘客死亡、至少三人病重，目前停泊在大西洋島國維德角(Cape Verde)外海待援；當地政府以公共衛生安全為由，拒絕郵輪靠港且禁止非撤離病患上岸。

美聯社報導，宏迪亞斯號隸屬荷蘭探險旅遊業者「海闊遠征」(Oceanwide Expeditions)公司，4月1日從阿根廷烏斯懷亞(Ushuaia)出發，展開為期數周的南極與南大西洋島嶼極地郵輪之旅，船上共載約150人，包括61名船員。

70歲荷男首病逝 妻也不治

郵輪上首名死者於4月11日在船上病逝，這名70歲荷蘭男性的症狀包括發燒、頭痛與腹瀉；他的遺體在南大西洋英國屬地聖赫勒拿島(Saint Helena)卸下，等待運返。

這名死者的69歲荷蘭妻子隨後被送往南非就醫，卻在約翰尼斯堡(Johannesburg)國際機場暈倒，送醫不治，死後驗出漢他病毒陽性。

南非衛生部長莫紹雷迪(Aaron Motsoaledi)證實，這名荷蘭籍女子為第二名漢他病毒確診病患。

4月27日，一名英國籍男性乘客驗出漢他病毒陽性，緊急送往南非救治，目前在加護病房隔離，情況危急。

船上另有兩名重症船員，分別為出現呼吸道症狀的英國籍和荷蘭籍船員；船公司表示，兩人需要急救，世界衛生組織(WHO)已協調安排兩名病重的船員撤離事宜。

第三名死者 遺體仍在船上

路透報導，第三名死者為德國籍乘客，5月2日去世，他的遺體還在船上。

宏迪亞斯號暫時停泊在維德角外海，當地政府拒絕郵輪進港；維德角衛生部表示，宏迪亞斯號停在公海。

維德角國家公共衛生研究院(INSP)院長魯茲利馬(Maria da Luz Lima)表示，宏迪亞斯號「未獲准進入首都普拉伊亞(Praia)的港口停泊」，強調「在本國境內，船員與乘客不得下船，目的是為了保護維德角人民」。

WHO駐維德角官員林斯特蘭(Ann Lindstrand)表示，當地已三度派遣醫療團隊登船視察，團隊成員包括兩名醫師、一名護理師及一名實驗室專家，後續規畫用救護車將病患從船上送往機場撤離。

林斯特蘭說：「對維德角當局而言，情況非常棘手。他們面對的是一場公衛事件，當然必須優先考量保護當地人。」

有17美國乘客 恐現新病例

林斯特蘭透露，船上可能出現一起新病例，一名乘客有輕微發燒症狀。

船上病患若無法在維德角撤離，船公司考慮開往西班牙加那利群島的特內里費島(Tenerife)或拉斯帕爾馬斯(Las Palmas)港口。郵輪乘客中有17人是美國人。

「宏迪亞斯號」為荷蘭探險公司「海闊遠征」所有。（歐新社）
「宏迪亞斯號」為荷蘭探險公司「海闊遠征」所有。（歐新社）

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