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高市早苗結束越澳行 贈禮清單見唱片、水果、漆器

中央社／ 坎培拉5日綜合外電報導
日本首相高市早苗（左）與澳洲總理艾班尼斯會談，雙方發表經濟安全保障合作共同宣言。（歐新社）
日本首相高市早苗（左）與澳洲總理艾班尼斯會談，雙方發表經濟安全保障合作共同宣言。（歐新社）

日本首相高市早苗結束訪問越南與澳洲的一連串行程後，於今天踏上歸途。她昨晚與澳洲總理艾班尼斯（AnthonyAlbanese）共進晚餐時投其所好，贈送黑膠唱片架與唱片。

「每日新聞」報導，艾班尼斯熱愛音樂，他在昨天的晚宴前在聯合記者會上表示，「也希望透過包括重金屬等音樂話題在內的交流，進一步加深雙方關係。」

艾班尼斯獲贈黑膠唱片架，以及日本少女偶像暨重金屬樂團BABYMETAL，以及被稱為「狼人樂團」日本5人搖滾樂團MAN WITH A MISSION合作的唱片。

除了音樂類禮品，日本方面也準備水果類禮物。

日本內閣官房副長官佐藤啓表示，考量澳洲今年1月解除禁止日本產哈密瓜進口禁令，高市也送給艾班尼斯靜岡縣產的「皇冠哈密瓜」。

而高市在訪問澳洲首都坎培拉之前，先於本月1日到3日造訪越南。她當時會見越共總書記兼國家主席蘇林（Tô Lâm）時，送上輪島塗扇子擺飾；與越南總理黎明興（Lê Minh Hưng）召開會談時，贈送繪有紅富士與櫻花的輪島漆器。

日本放送協會（NHK）報導，高市此行先後訪問越南與澳洲。在越南與黎明興召開會談時，確定活用金援亞洲各國的框架協助越南採購原油，以確保醫療相關物資穩定供應。而高市也在越南一所大學發表外交演說，表明盼推動進化版的「自由且開放的印太」。

而高市訪問完越南後，前往澳洲，並在昨天與艾班尼斯會談時，發表以強化能源等供應鏈合作為核心的經濟安全保障合作共同宣言，並確認加強國防合作。

高市結束這次出訪行程後，今天上午從坎培拉啟程返回日本。

日本 高市 越南

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