士兵骨瘦如柴照片震撼 烏軍撤換旅長訂強制輪調

烏克蘭參謀本部在前線士兵瘦骨嶙峋的照片流傳網路後，撤換部分一線部隊指揮官，並宣布前線單位強制兩個月須輪調。但對兵力仍屬吃緊的烏軍基層而言，命令能否貫徹不無疑問。

半島電視台（Al Jazeera）報導，俄烏今天分別單方宣布停火。俄羅斯宣布停火時間定在5月8日至9日，期間適逢俄國慶祝「衛國戰爭」勝利日（即二戰勝利）；基輔也宣布，將於5月5日至6日自行實施停火。

基輔獨立報（The Kyiv Independent）報導，一名待過烏軍第14機械化旅第2機械化營士兵的女兒日前發布照片，圖片裡駐紮哈爾科夫州某處陣地的士兵骨瘦如柴，疑因指揮失職而陷入缺乏糧食與飲水。她並透露有些士兵因飢餓而昏倒，還被迫喝雨水。

第14機械化旅另一名士兵的妻子也在臉書（Facebook）貼文，稱過去7個月士兵們一直處於糧食、飲水、基本醫療物資與燃料補給延誤，有時補給需7至14天才能送達，前線陣地也常出現通訊中斷，有時會斷訊長達3到4天。

烏軍參謀總部隨後撤換第14機械化旅旅長利謝茨基（Anatolii Lysetskyi），改由馬克西莫夫（TarasMaksimov）接任。但馬克西莫夫肥壯的身材被揶揄體重比3、4個瘦骨嶙峋士兵相加還重。

政治新聞網POLITICO之前曾披露，由於無人機滿天飛，俄烏戰場前線的「殺傷區」正在擴大，往往形成一片長達約20公里的混亂灰色地帶，導致彈藥、食物與水幾乎無法送交前線部隊之手。

路透社報導，烏軍總司令瑟爾斯基（OleksandrSyrskyi）4月28日下令，前線部隊裡駐防最前沿陣地的官兵須強制兩個月輪調。當前俄烏戰爭邁入第5個年頭，烏克蘭苦於兵力不足，之前屢有報導指烏軍士兵常頂著砲火待在前線數月之久。

瑟爾斯基在聲明中表示，綿延1200公里的前線，無人機主宰的新戰場環境使後勤變得更複雜，「指揮官們必須確保足夠條件，讓官兵能在崗位上停留最多兩個月，之後必須強制輪調，且輪調應在一個月內完成」。

然而目前不清楚兵力吃緊的烏軍各部隊是否有能力落實瑟爾斯基這項新命令。

烏克蘭軍方在戰爭大部分時間一直面臨人力短缺問題，伴隨關於訓練與支援不足，以及徵兵辦公室形同強拉軍伕粗暴手段的報導不斷出現，烏克蘭人服役意願也逐漸下降。