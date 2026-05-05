分析：美中密集表態 川習會三大議題浮現

川習會預計本月中旬登場，香港星島日報專文分析，美中近期的表態和互動顯示，兩國領導人這次雙邊峰會的三大核心議題「台灣、經貿、伊朗」已清晰浮現。

美國總統川普預計14至15日訪問中國，屆時將與中國國家主席習近平舉行會談。外電報導，美國財政部長貝森特（Scott Bessent）日前稱川普無意押後行程，與此同時，至少4架美軍運輸機近日飛抵北京，外界視川習會已基本敲定，並根據雙方互動和表態列出會談議題。

星島日報4日的專文指出，中國國務院副總理何立峰與貝森特4月30日針對落實兩國元首共識進行高層視訊通話與溝通；同一天，中國外交部長王毅與美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）也進行通話，王毅宣稱「台灣問題」是中美關係的最大風險點。

文章說，「台灣議題位列首位，是中方不可動搖的底線」。王毅與盧比歐通話時明確指出台灣問題事關中國的核心利益，是中美關係的最大風險點，美方應信守承諾，作出正確抉擇。所調「抉擇」，可以理解為中國要求美國在峰會上明確反對「台獨」。

此外，文章分析，經貿仍是中美博弈的重點領域。何立峰與貝森特視訊通話時針對近期美國對中國經貿限制措施表達嚴正關切。在中國外交語境中，「嚴正關切」是中等偏強的正式表態，介於「密切關注」和「嚴正交涉」之間，語氣不輕。

這篇文章稱，事實上，中國雖與川普政府舉行了六輪經貿談判，雙方仍有不少分歧，包括美方持續以301調查及新增關稅施壓，以及在半導體、人工智慧（AI）等領域加碼出口管制等等，相信經貿仍會是川習會的焦點。

至於伊朗議題，文章表示關乎全球能源安全。中國本月擔任聯合國安理會輪值主席，中國駐聯合國代表傅聰在記者會再次呼籲美伊停火、恢復談判，儘快開放荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）。

傅聰表示，川普本月訪問中國時，荷莫茲海峽若仍然關閉，這個問題必將成為中美峰會的重要議題。文章稱這顯示中方對此高度重視。

報導並提到，川普這次訪中只有36小時，雖然全球關注，但象徵意義大於實質，難以在台灣、經貿、伊朗三大議題達成突破性共識。此行更偏向高層溝通，釋放穩定中美關係的訊號，具體爭議仍待後續談判慢慢磨合。