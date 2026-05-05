埃及嚴懲協助移民偷渡 專家憂恐影響人道援助

埃及為應對和打擊與日俱增的非法移民，近日宣布協助偷渡移民提供庇護場所者都將受罰。有專家擔憂法條對「協助非法入境者」定義模糊，恐使人道協助刑事化；但同時也有人支持政府維護國家安全的立場。

埃及媒體「埃及今日」（Egypt Today）2日報導，埃及政府將依據2016年第82號「打擊非法移民與人口走私法」（Combating Illegal Migration and Smuggling ofMigrants），針對任何人明知故犯，為偷渡移民安排或管理庇護場所，或聚集、運送偷渡移民，或向偷渡移民提供便利或任何服務，除處以監禁，並處以罰款最低20萬埃鎊（約新台幣12萬元），最高50萬埃鎊（約新台幣30萬元）。

埃及境內的難民與移民人數不斷呈現上升趨勢。據統計，埃及在2025年9月境內收容的難民與外國移民人數近1000萬人，主要群體以蘇丹難民人數最多。隨2023年4月蘇丹爆發內戰以來，已有超過100萬至150萬名蘇丹難民逃至埃及。

除蘇丹外，其他難民、移民來源還包括敘利亞人、葉門人和利比亞人等100多國籍。

一名入境埃及1年多的巴勒斯坦籍婦女席巴（Seba）告訴中央社，為讓在以色列空襲轟炸中受傷的兒子接受醫療服務，她和兒子透過國際醫療組織管道安排入境埃及。

然而因缺乏可正式工作的居留證明文件，席巴一開始在開羅的生活相當艱苦。後來靠著自己的藝術天分，販售自己手繪的玻璃容器維生，才在開羅市區找到適當的容身之處。

埃及自2023至2025年間，持續強化對非法移民的打擊行動，包括擴大逮捕與拘留無證移民，及增加遣返人數。埃及媒體「金字塔報」（Al Ahram）曾數次報導，埃及政府目前面臨巨大經濟壓力和社會負擔，正加強遣返非法居留者，並呼籲國際社會共同分攤收容難民的責任。

埃及執業律師哈立德（Khalid）告訴中央社，埃及在2024年通過新庇護法，「組織、協助、資助提供隱蔽場所」者，皆可能被視為共犯，並適用於此2016年第82號法入罪。

哈立德也指出，法界有人士認為法條對「協助非法入境者」定義模糊，可能導致提供庇護或協助的人被刑事追訴。也就是說，不只是走私集團，連一般民間協助者（包括非政府組織志工或民房房東），如提供住宿，也會面臨法律風險。

哈立德補充說，嚴格執法也可能導致難民轉往如利比亞等更危險的路線，並讓地下走私網絡更隱蔽。

阿拉伯智庫Tharir Institutey去年5月曾發文表示，埃及對難民施壓，似乎成為幫歐洲擋移民的前線守門人。

然而，網路上也有支持埃及政府立場的民眾認為，必須以國家安全為優先，非法移民可能與跨國犯罪或恐怖主義，以及人口販運有關聯。再者，現在埃及經濟受到美以對伊朗戰爭影響，油價物價齊漲，實無力再負擔收容難民。