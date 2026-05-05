百艘中國漁船聚集東部海域 韓國海警出動艦艇監視

韓聯社報導，韓國江原道東海海洋警察署4日表示，近期約有100艘中國漁船聚集在韓國東部北方界線（NLL）附近海域，韓國海警已部署1艘大型艦艇加強監視和管控。

報導指出，自2023年以來，前來韓國東部海域捕撈的中國漁船持續增加，去年曾有400多艘中國漁船出現在該海域。

韓國東海海警正在密切關注相關情況，嚴厲打擊非法捕撈行為。韓國海警計劃使用通訊工具展開盤查，提前了解捕撈情況，並提示注意事項。

據韓聯社4月23日報導，韓國政府將大幅加強對外籍漁船在南韓專屬經濟區（EEZ）非法捕撈的處罰。非法捕撈漁船的罰款上限由原本的3億韓元提高至15億韓元（約新台幣3200萬元），增幅達到5倍。

根據韓國總統李在明的指示，韓國海洋水產部加強對中國非法漁船的執法力度。對於無證船隻及侵犯領海的重大違規漁船，政府將聯合中國海警進行處罰，並將違法漁船在海上移交給中國海警處理。

此外，法新社、紐約時報、共同社等外媒日前都曾報導中國漁船去年12月25日及今年1月初在東海大規模陣列式聚集，並引述軍事專家質疑此為北京為武力犯台等區域衝突進行演練的一環。