快訊

實名制盜刷？她遊韓掉信用卡遭同鄉撿走爽刷還退稅 報警遭拒：都是台灣人

扶龍王開口了！王世堅狂讚蔣萬安「1決定」 網：民進黨的良心

肇事女大生女警靈堂前下跪拈香致意 家屬轉身背對拒絕鞠躬答禮

聽新聞
0:00 / 0:00

百艘中國漁船聚集東部海域 韓國海警出動艦艇監視

中央社／ 上海5日電

韓聯社報導，韓國江原道東海海洋警察署4日表示，近期約有100艘中國漁船聚集在韓國東部北方界線（NLL）附近海域，韓國海警已部署1艘大型艦艇加強監視和管控。

報導指出，自2023年以來，前來韓國東部海域捕撈的中國漁船持續增加，去年曾有400多艘中國漁船出現在該海域。

韓國東海海警正在密切關注相關情況，嚴厲打擊非法捕撈行為。韓國海警計劃使用通訊工具展開盤查，提前了解捕撈情況，並提示注意事項。

據韓聯社4月23日報導，韓國政府將大幅加強對外籍漁船在南韓專屬經濟區（EEZ）非法捕撈的處罰。非法捕撈漁船的罰款上限由原本的3億韓元提高至15億韓元（約新台幣3200萬元），增幅達到5倍。

根據韓國總統李在明的指示，韓國海洋水產部加強對中國非法漁船的執法力度。對於無證船隻及侵犯領海的重大違規漁船，政府將聯合中國海警進行處罰，並將違法漁船在海上移交給中國海警處理。

此外，法新社、紐約時報、共同社等外媒日前都曾報導中國漁船去年12月25日及今年1月初在東海大規模陣列式聚集，並引述軍事專家質疑此為北京為武力犯台等區域衝突進行演練的一環。

延伸閱讀

百艘中國漁船聚集南韓東部海域 引發韓國海警關注

中日釣魚台海域再爆對峙

南海再起衝突…5菲人登鐵線礁 中海警依法處置

韓貨船在荷莫茲海峽爆炸起火　川普籲首爾加入任務

相關新聞

從大馬到澳洲，逃離緬甸的羅興亞難民倖存者故事

羅興亞女性合作網絡（Rohingya Maìyafuìnor Collaborative Network）共同創辦人努爾．阿齊扎（Noor Azizah）是在緬甸若開邦出生的羅興亞人。1995年出生後

高市早苗結束越澳行 贈禮清單見唱片、水果、漆器

日本首相高市早苗結束訪問越南與澳洲的一連串行程後，於今天踏上歸途。她昨晚與澳洲總理艾班尼斯（AnthonyAlbanes...

士兵骨瘦如柴照片震撼 烏軍撤換旅長訂強制輪調

烏克蘭參謀本部在前線士兵瘦骨嶙峋的照片流傳網路後，撤換部分一線部隊指揮官，並宣布前線單位強制兩個月須輪調。但對兵力仍屬吃...

索馬利亞海盜復出 聯手葉門青年運動劫持油輪賺暴利

美國總統川普戲稱美軍扣押伊朗船隻的行動「像海盜」，而真正的海盜又出現了，一艘油輪5月2日在亞丁灣被劫持至索馬利亞，自4月20日以來至少有4艘船遇劫，索馬利亞海盜疑似與伊朗支持的葉門武裝組織「青年運動」

烏克蘭擬5月6日起停火 澤倫斯基：提早試探俄誠意

烏克蘭總統澤倫斯基宣布，自5月6日凌晨起實施停火，時間早於俄羅斯原訂在5月9日、紀念二戰蘇聯擊敗納粹德國「勝利日」期間的...

美國4軍機抵北京 官員指川普如期訪中

據報導，美國財政部長貝森特（Scott Bessent）日前表示，美國總統川普計畫本月14至15日訪問中國，無意押後行程...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。