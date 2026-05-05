紐時：中國對伊伊朗兩手策略 一面促談判 一面供軍資

川普總統試圖理清伊朗戰爭下一步之際，中國暗中布局，確保自身利益。紐約時報分析，北京當局一方面敦促伊朗官員與美國重返談判桌，另一方面允許中國企業持續輸送商業物資給伊朗，而這些物資在戰時可能轉作軍事用途。

官員與分析師指出，北京政府在伊朗戰爭中刻意維持模糊立場，採取目標多元、行事謹慎的對沖策略。

就短期利益而言，美國再度陷入中東泥淖對中國不無好處，美軍大量消耗彈藥儲備，減弱未來與中國潛在衝突的軍事籌碼，同時分散川普政府對亞洲事務的注意力。

但伊朗戰爭也讓中國付出代價，伊軍封鎖荷莫茲海峽，允許運載伊朗石油的船隻通行，其中不乏開往中國的油輪，而全球能源價格飆漲影響中國經濟。

美國海軍的封鎖行動導致部分船舶滯留伊朗港口，進一步衝擊中國的能源供應鏈。

華府智庫史汀生中心(Stimson Center)中國中心主任孫韻指出，「儘管有人認為北京可能樂見伊朗戰事持續，但北京的政策討論實際上傾向緩和局勢。」

然而，美國情報機構掌握資料顯示，一家中國企業可能試圖向伊朗運送攜帶式飛彈。美方官員也指出，中國企業持續向伊朗輸出軍民兩用物資。

美國海軍4月啟動封鎖行動後，陸戰隊在一艘伊朗船隻上發現可疑物資。川普對此表示，「我有點意外，因為我和習主席關係良好，我以為我們之間有默契。但沒關係，戰爭就是這樣吧」，暗示那批物資「或許是中國給伊朗的禮物」。

在那之前一周，川普曾透露他寫信給習近平，要求中方別運武器給伊朗，而習近平回信表示，「基本上沒這麼做」。

中國疑似使出兩面手法，但確實在4月初停火過程中扮演幕後要角。

中國駐美大使館發言人劉鵬宇指出，美伊停火前，中國外交部長王毅已與伊朗、以色列、俄羅斯、海灣阿拉伯國家的官員通電話26次，其中兩次與伊朗外長阿拉奇(Abbas Araghchi)對話，中國的中東問題特使也親赴當地斡旋。

兩位伊朗官員證實，中俄都已要求伊朗繼續與美方談判。

孫韻說，北京官員「在等川普直接提出要求後，再對伊朗施壓」，且中國官員有意改善對美關係，川普若明確提出要求，中方可能認真回應。