歐洲情報：憂暗殺與政變 普亭維安升級 訪客須兩次安檢

有線電視新聞網(CNN)報導，根據歐洲情報機構報告，克里姆林宮已大幅提高俄羅斯總統普亭(Vladimir Putin)個人維安，並在普亭身邊助理住家安裝監視系統，以因應俄羅斯軍方高層遭遇的一連串暗殺事件以及政變風險。報告寫道，就連為普亭工作的廚師、保鏢、攝影官，最近也接到命令禁止搭乘大眾交通工具；訪客拜會普亭之前必須通過兩次安檢，能夠近距離接觸普亭的工作人員只能使用不能上網的手機。

報告指出，某些加強安全的措施是在一名俄羅斯高層將領去年12月遇刺後幾個月內推出，多種跡象顯示面臨國內外雙重壓力的克里姆林宮內部不安逐漸升高，包括經濟困境、反對聲浪變多、烏克蘭戰場遭遇挫敗。

俄羅斯安全官員也讓普亭大量減少定期造訪的地點，普亭與家人不再前往莫斯科的幾個住所或瓦爾代(Valdai)避暑別墅。普亭今年尚未走訪任何軍事設施，不像去年頻頻巡訪。

報告指出，克里姆林宮如今對外發布的普亭影像都是預錄的。

俄烏戰爭邁入第四年，克里姆林宮危機感日漸增加。歐洲情報人士提供給CNN等媒體的報告指出，自從俄羅斯2022年入侵烏克蘭以來，普亭經常在克拉斯諾達(Krasnodar)經過安全升級的碉堡一待就是數周。

戰爭衍生的經濟成本如今已經變得顯而易見，大城市經常發生手機數據斷線，則讓支持普亭的中產階級也感到氣憤，反映了戰爭影響開始衝擊到原以為得以置身事外的都市精英。

報告指出，從今年3月以來，克里姆林宮與普亭都一直擔心敏感訊息可能外洩，也為針對普亭而來的陰謀或政變感到憂慮，普亭特別注意俄羅斯政治精英是否可能透過無人機發動暗殺。

CNN分析，報告當中最受矚目的結論則與普亭昔日親信、前國防部長蕭依古(Sergei Shoigu)有關。

失寵後被逐出核心圈的蕭依古目前擔任俄國國安會秘書長，但被認為仍在俄軍高層之間掌握影響力，關係到政變風險。蕭依古前副手兼親信察利科夫(Ruslan Tsalikov)3月5日涉嫌貪污、洗錢、收賄而被捕，被視為削弱蕭依古實力的一步，蕭依古遭到司法調查的可能大幅提高。