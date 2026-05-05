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川習會在即 日本自民黨高層關注美對台立場
日本自民黨籍的前防衛大臣小野寺五典今天在美國的研討會，針對即將舉行的美中領袖會談表示，「若川普總統在台灣問題上的發言與以往相比出現動搖，將對盟國帶來重大影響」。
時事通信社報導，小野寺這番言論也表達出將密切關注川習會互動之意。
小野寺最近訪問美國，並在今天出席首都華盛頓舉行的戰略暨國際研究中心（CSIS）研討會時，發表上述言論。
報導指出，日本首相高市早苗去年在國會的「台灣有事」相關發言，使日本與中國的關係近期惡化，而美國總統川普目前的立場是對日中對立保持距離。
而日本政府內部也擔憂川普將優先與中國達成協議，進而削弱對東亞的參與，小野寺對此強調，「美國應持續採取堅定的應對」。
「日本維新會」共同代表藤田文武與小野寺連袂出席這場研討會，藤田也在活動中呼籲，「希望美國展現出堅定不移的承諾」。
「日本維新會」與自民黨目前是執政聯盟夥伴。
共同社報導，小野寺也在這場研討會表示，日本與周邊國家擔憂加強軍備的中國動向。
而藤田則認為，若美國對於包含台灣在內的東亞參與出現動搖，將會直接影響日本。
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