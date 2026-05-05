加拿大分離主義者提交連署 尋求亞伯達省獨立公投

加拿大亞伯達省（Alberta）的分離主義者今天向選舉官員提交數箱文件，稱內有包含超過30萬名支持者的簽名，數量足以在這個石油資源豐富的省分強制舉行一場獨立公投。

數以百計喧鬧的群眾今天揮舞著藍色的省旗，當分離主義領袖席維斯特（Mitch Sylvestre）將請願書送交亞伯達省選舉局（Elections Alberta）時，現場響起歡呼聲。

席維斯特向法新社表示：「我們和加拿大其他地方不一樣。我們是百分之百的保守派。我們正被一群想法與我們不同的自由黨人士統治。」

他說，「他們正試圖關閉我們的產業」，指的是亞伯達省利潤豐厚的石油產業。

在這個擁有500萬人口的西部省分，支持獨立的陣營數十年來一直處於邊緣地位，但這場運動近幾個月來步伐加快，比以往任何時候都更接近啟動公投。

民調顯示，分離主義者的支持率約為30%，但即使聯邦主義一方在可能的公投中獲勝，雙方領袖都表示，這個過程已永久地改變了加拿大。

聯邦派活動人士、亞伯達省前副省長盧卡札克（Thomas Lukaszuk）對此深感憂慮。他站在省議會大樓外告訴法新社，他現在很難直視身後飄揚的藍色省旗，稱這面旗幟已被分離主義者盜用。

盧卡札克說：「它代表了我們大多數亞伯達人和加拿大人所不認同的東西。這是一種叛國行為。」他童年時與家人逃離共產主義波蘭而來到加拿大。

正在領導亞伯達省「永遠的加拿大人」（ForeverCanadian）運動的盧卡札克表示，持續進行的分離主義運動得到了右翼省長戴思敏（Danielle Smith）的幫助，她尋求與美國總統川普的共和黨建立更緊密的關係。

盧卡札克指出，來自華府的默許支持，包括幾次國務院的會晤，也對這場分離主義運動有所助益。

他告訴法新社：「這些分離主義者並非民選官員。他們只是居住在亞伯達省的加拿大公民，但他們實際上組成了代表團，並受到美國政府最高層的接見。這對他們來說必定是非常大的鼓舞。」

美國財政部長貝森特（Scott Bessent）今年1月也曾引發加拿大人的憤怒，當時他表示亞伯達省和美國將成為「天作之合的夥伴」。