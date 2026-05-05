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郵輪爆漢他病毒疫情 潛伏期1-8周 遊客受困「如陷地獄」

世界日報／ 編譯盧思綸、編譯中心／綜合報導
荷蘭泛海探險公司旗下郵輪「宏迪亞斯號」疑似爆發漢他病毒疫情。（美聯社）
荷蘭泛海探險公司旗下郵輪「宏迪亞斯號」疑似爆發漢他病毒疫情。（美聯社）

宏迪亞斯號停泊在維德角外海，不能靠岸，每日郵報披露，遊客被困郵輪宛如身處地獄，他們被要求留在船上，等待批准才能下船。專家指出，郵輪是重症發作「最糟糕的地方」。

流行病學家貝克（Michael Baker）告訴BBC，漢他病毒潛伏期長，介於1周至8周，疑似感染乘客可能登船前就染病；人類感染漢他病毒本就少見，在郵輪上發病更是「非常不尋常」，且郵輪是重症發作「最糟糕的地方」。

宏迪亞斯號的荷蘭公司海洋遠征（Oceanwide Expeditions） 3日致函遊客表示，船目前停泊在維德角普拉伊亞（Praia）外海，仍等待當局批准乘客下船，並將優先安排需緊急醫療照護者離船。聲明要求船上人員持續戴口罩、保持距離並減少接觸；公司也稱正透過所有可用管道，包括外交層級，爭取重症旅客緊急就醫，並安排全船旅客接受適當健康篩檢。

維德角共和國（Cape Verde）衛生部門4日說，正準備用空中救護方式轉運停留在首都普拉亞港外海域的荷蘭「宏迪亞斯」號郵輪相關患者。這艘郵輪因出現漢他病毒（hantavirus）引起的呼吸道疾病疫情，未獲准靠港。

維德角國家衛生局局長安熱拉·戈梅斯在記者會上說，正與英國、荷蘭協調推進患者轉運工作，維方正在等待空中救護人員出發。郵輪目前仍停留海上，接受維德角有關部門監測，直至轉運和調查工作完成。

戈梅斯說，維方醫護人員已完成相關生物樣本採集，並送往包括國際實驗室在內的機構檢測，以確定此次疫情病原體。

據南非媒體報導，「宏迪亞斯」號郵輪從阿根廷駛出，原本目的地是維德角。但維德角衛生部門4日拒絕郵輪靠港。

世界衛生組織（WHO）歐洲區域辦事處主任克魯格（Hans Kluge）4日表示，世衛組織正與相關國家合作，支持醫療救治、人員轉運、相關調查和公共衛生風險評估

世衛組織表示，漢他病毒不易在人際間傳播，此次事件對更廣泛公眾的風險仍然較低，無需恐慌，也無需實施旅行限制，這對社會大眾仍屬低風險。

荷蘭外交部發言人證實已有2名荷蘭籍乘客喪生，但未提供更多細節。

WHO在X平台發文表示，其中1名出現症狀的患者正在南非加護病房治療。據英國天空新聞網（Sky News）引述南非衛生部消息，該患者為英國籍。

路透報導，掛荷蘭旗的「宏迪亞斯號」（MV Hondius）搭載約150名旅客，約3周前從南美洲阿根廷出發，途經南極洲、福克蘭群島（Falkland Islands）及多處停靠點，原定最終將前往大西洋另一端的西班牙加納利群島（Canary Islands）。

延伸閱讀

150人郵輪爆漢他病毒 媒體曝遊客「受困如地獄」分析：最糟發病地點

郵輪疑爆漢他病毒疫情 WHO：對社會大眾風險仍低

拒停靠 維德角擬空中轉運涉疫郵輪患者

大西洋郵輪爆漢他病毒疫情 疑3死3染病 停靠路線曝光

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