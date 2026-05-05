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批X平台充斥仇恨言論、假訊息 德國政黨集體退出

世界日報／ 編譯中心／綜合4日電
德國社民黨、綠黨與左派黨4日同步宣布，將停止經營社群平台X帳號，批評該平台近年充斥仇恨言論與假訊息，已難以作為理性公共討論空間。（路透）
德國社民黨、綠黨與左派黨4日同步宣布，將停止經營社群平台X帳號，批評該平台近年充斥仇恨言論與假訊息，已難以作為理性公共討論空間。（路透）

德國社民黨、綠黨與左派黨4日同步宣布，將停止經營社群平台X帳號，批評該平台近年充斥仇恨言論與假訊息，已難以作為理性公共討論空間。

中間偏左大黨社民黨（SPD）、蕭茲（Olaf Scholz）政府時期執政黨綠黨（Greens）及近年受不少年輕人支持的左派黨（die Linke）4日宣布集體退出社群平台X，三黨皆為德國政治光譜中的左傾政黨。

三黨在各自Ｘ帳號發布共同聲明：「X近年來已逐漸陷入混亂。政治討論應建立在能夠有效傳遞資訊、促進交流的基礎上，但X反而愈來愈助長假訊息傳播。因此，我們決定不再經營這個帳號，未來仍將在其他平台持續發聲與互動。」

除了政黨，此次退出的帳號亦包括三黨的國會黨團帳號，以及左派黨主席艾肯（Jan van Aken）與綠黨國會黨團主席德洛格（Katharina Dröge）等主要政治人物個人帳號。

根據明鏡周刊（Der Spiegel）報導，此次集體「退群」行動由綠黨秘書長艾達拉提安（Pegah Edalatian）發起，三黨歷經數週協調，共同設計「#WirVerlassenX」（我們離開X）標籤，透過集體行動釋放政治訊號。

艾達拉提安受網路媒體Table採訪時表示，X作為政治資訊與公共討論平台的重要性顯著下滑，且儼然已是「假訊息與仇恨言論的溫床」。

她說，「我們希望繼續在數位空間討論各種議題，看見及吸收不同觀點。然而，在X平台上，這幾乎不可能了。」

2022年，全球首富馬斯克（Elon Musk）收購美國社群平台Twitter，他在交易前夕曾表示，買下推特原因是為了打造一個健康且自由的公共辯論空間，促進人類文明發展。

然而Twitter易主後，明鏡周刊認為，除改名為X，演算法對內容管理越趨寬鬆，種族歧視與反猶太等仇恨言論受到更少約束，使平台逐漸成為假訊息與激進言論擴散的場域。雖然更開放，卻違反真正的自由民主精神。

去年德國大選前夕，馬斯克力挺極右翼另類選擇黨（AfD），德國各界曾因此發起退出X運動，當前包括聯邦司法部等政府機關及大學等學術單位，都已停止更新X帳號。

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