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川普控不力挺 北約指歐洲聽到了 加拿大加速擺脫對美倚賴

世界日報／ 編譯中心／綜合4日電
5月4日在亞美尼亞舉行的歐洲政治共同體（EPC）峰會，歐盟委員會主席范德賴恩（左起）、加拿大總理卡尼、北約秘書長呂特、烏克蘭總統澤倫斯基等各國政要齊聚。（美聯社）
5月4日在亞美尼亞舉行的歐洲政治共同體（EPC）峰會，歐盟委員會主席范德賴恩（左起）、加拿大總理卡尼、北約秘書長呂特、烏克蘭總統澤倫斯基等各國政要齊聚。（美聯社）

北大西洋公約組織（NATO）秘書長呂特（Mark Rutte）4日表示，歐洲各國已「明白」美國總統川普（Donald Trump）傳達的訊息，正在確保有關軍事基地使用的協議得到落實。多個歐洲國家已表示，他們願意在戰爭結束後參與協助確保荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）航行自由的任務。

路透報導，川普指控一些北約國家在伊朗戰爭中對美國的支持力道不夠。美國1日宣布計畫撤出5000名駐德美軍，進一步凸顯他對歐洲盟友的不滿。

呂特4日在亞美尼亞舉行的歐洲政治共同體（European Political Community）峰會告訴記者：「沒錯，美方有些失望，但歐洲人已經聽進去了。」「他們現在正在確保所有雙邊基地協議都被落實。」

北約成員國西班牙已表示，境內軍事基地不得用於對伊朗的戰爭。

但呂特說，包括蒙特內哥羅、克羅埃西亞、羅馬尼亞、葡萄牙、希臘、義大利、英國、法國和德國等其他北約國家，正在執行有關基地使用及其他後勤支援的要求。

呂特也提到，有「愈來愈多」歐洲國家在波斯灣（Persian Gulf）附近預先部署掃雷艦及獵雷艦等軍事資產，為「下一階段」做準備。

另外，加拿大總理卡尼（Mark Carney）應邀出席4日在亞美尼亞舉行的歐洲政治共同體（EPC）峰會，政治專家力促卡尼增強加拿大與歐洲盟國的聯繫，以便減少倚賴美國，還要趁機會改善與亞美尼亞以及高加索地區的關係。卡尼表示，現在是歐洲及其價值觀面臨的關鍵時刻，各國必須合力化解危機。

自俄羅斯和烏克蘭在2022年交戰後，EPC峰會每年舉行兩次。加拿大是參加EPC峰會的首個非歐洲國家，卡尼認為這次峰會力求加強跨大西洋的國防部署，並推進對烏克蘭的支持。他指出加拿大正與歐洲各國促進日益緊密的聯繫和技術領域的合作，以期在大西洋兩岸構建一個更安全繁榮的未來。

除了烏克蘭防務是重要焦點外，卡尼此行亦致力於促進整個歐洲大陸的貿易和投資，加速擺脫美國的影響。卡尼與歐盟委員會主席范德賴恩（Ursula Von der Leyen）和歐洲理事會主席科斯塔（António Costa）舉行三方會議，科斯塔表示，加拿大不僅是歐洲的志同道合夥伴，還合力建立一個全球聯盟，務能達至捍衛和平、共同繁榮和多邊主義的目標。

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