世界日報社論／朝野難得共鳴 查理國王外交有成

上周，英王查理三世攜王后訪美四天，在美國獨立建國250周年的此刻，象徵英美跨越歷史衝突、建基於共同價值基礎的深厚邦誼。實質上，此行也以英王室的風采魅力，緩和英首相施凱爾與川普總統間，近期因伊朗戰爭、北約裂痕、貿易協議等齟齬而累積的緊張。

在對參眾兩院的聯席演說中，查理從英國的《大憲章》談到美國權利法案，重申「權力制衡、司法獨立」等基礎價值；其以九一一後北約啟動「集體防衛」為引，呼籲應以「同樣堅定不移的決心」捍衛烏克蘭。他也強調保護自然，並敦促華府不能「愈來愈向內看」；雖然演說中不乏對川普的委婉異議，這位77歲的英國國王，仍以其深厚的歷史涵養與英式幽默，贏得朝野議員12次起立喝采，在當下極度撕裂的美國政壇，創造出罕見的跨黨派共識。

在紐約，查理三世到九一一紀念館向罹難者致敬；參訪曼哈頓哈林地區的都市農場，提倡永續農業理念；並主持國王信託基金會晚會，慶祝該會投入青年扶助半世紀。在維吉尼亞，他訪雪蘭多國家公園，替才被川普大砍經費的國家公園送暖；並在公園入口的小鎮Front Royal與美國庶民共餐；聆聽傳承自阿帕拉契山區蘇格蘭、愛爾蘭移民的藍草音樂，體現英美文化紐帶。四天國事訪問，英王伉儷不只聚焦華府菁英，而是面對全美國、涵蓋多議題光譜的完整論述，引起美國朝野與各界一致好評，堪稱是大師級的外交表現。

回顧過往，英國君主每次訪美，幾乎都在關鍵的歷史轉折上：1939年英王喬治六世初創現任英國君主訪美首例。彼時歐洲戰雲密布，首相張伯倫的綏靖政策難以為繼，美國卻仍被孤立主義籠罩。喬治國王在羅斯福總統的海德莊園以「吃熱狗、喝啤酒」等庶民表現，爭取美國民眾好感，替日後美國援歐的《租借法案》，與大西洋同盟奠定基礎。

1957年女王伊莉莎白二世訪美，則是為了英美兩國在蘇伊士危機後，降至冰點的關係。時年31歲的年輕女王以端莊魅力，修補了兩國間的裂痕，但也凸顯英國已不再能與美國平起平坐的殘酷現實，標記著英美關係的重大轉折。

1976年，女王為美國獨立200周年再訪美國，慶祝兩國從昔日對手，轉變為當代自由主義的堅定盟友。到了冷戰結束、波灣戰爭告捷的1991年，女王再度訪美，並創下英國君主在美國國會聯席會議演說首例。那是自由民主陣營勝利的高光時刻。2007年，高齡81歲的女王最後一次訪美──彼時英美同盟關係仍牢固，雖均困於伊拉克戰爭泥沼，但隔年的金融海嘯尚未來襲。此後的英國脫歐、川普崛起，自由主義國際秩序崩解，白宮當年為女王舉辦的白色領帶國宴，堪稱是舊秩序的最後從容。

這次查理國王訪美，如同1939年其外公喬治六世般，需驅散孤立主義陰霾，鞏固美國對自由民主的承諾；也如1957年母親伊莉莎白二世般，需要彌合英美兩國在中東戰略的裂痕。本次出訪慶祝美建國250周年，更與1976那次女王訪美慶賀200周年呼應。然而，對比於1991年慶賀的自由民主「勝利」、2007年英美同盟穩固的價值基礎，當前自由主義國際秩序不再被視為理所當然，而是備受挑戰。華府不再是堡壘，而是威脅。

白宮國宴當晚，川普稱自己從未達到查理「讓民主黨人也起立(鼓掌)」的成就，博得現場笑聲。但當殖民母國的世襲君主，比起共和國的民選總統，更強調民主政體的基礎，更能團結兩黨對立的國會，不啻對是當前美國民主的警訊。