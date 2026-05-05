美國4軍機抵北京 官員指川普如期訪中

據報導，美國財政部長貝森特（Scott Bessent）日前表示，美國總統川普計畫本月14至15日訪問中國，無意押後行程。與此同時，近幾日至少有4架美軍運輸機飛抵北京，外界普遍猜測是運送川普訪中所需物資。

明報今天在報導中表示，在「習川會」前夕，中美互動明顯升溫，比如與川普關係密切的共和黨聯邦參議員戴恩斯（Steve Daines）日前率領跨黨派代表團訪中。

據報導，中國人民大學國際關係學院教授刁大明向陸媒表示，戴恩斯被視為共和黨內與中國溝通的重要人物，立場相對務實，此行有助繼續穩定兩國關係。

刁大明說，戴恩斯此行正值美方高層可能訪中的前置窗口期，雙方可提前展開溝通、傳遞立場，為後續中美重要高層互動營造良好氣氛；代表團中也有民主黨議員，顯示美國兩黨都有加強與中國溝通的意願。

報導表示，4月以來，中美在外交、經貿、工商界、智庫及青年人文層面的接觸明顯升溫。不過，雙方摩擦仍未消除。

比如，中方近期就美國對中國經貿限制措施表達嚴正關切；美方也在人工智慧、半導體、學術交流等領域持續推出對中國限制的措施。

刁大明就此表示，「在美方認定涉及國家核心競爭力的關鍵領域，兩國仍維持『脫鈎』狀態。美方近期涉華的消極動作，有向中方施壓的意味」。