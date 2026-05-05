巴西總統將赴美與川普會晤 兩國關係迎來修復契機

巴西總統魯拉（Luiz Inacio Lula da Silva）將於6日啟程前往美國，預訂7日在華府白宮與美國總統川普（Donald Trump）會晤。此行被視為巴西外交的重要轉折，意在修復近月因貿易摩擦與外交爭議而受損的雙邊關係。

根據新聞網站G1等巴西媒體報導，雙方會談焦點包括經貿合作、能源與安全議題，尤其是美方急欲推動的「關鍵礦產」協議。川普政府擔憂巴西在2027年前另與其他國家達成合作，因而希望在魯拉任期內敲定協議。巴西方面則表態謹慎，對出售戰略資源給外資仍存保留。

魯拉此行也帶有強烈政治意涵。近期他在國會接連遭遇挫敗，包括最高法院人事提名遭否決及法案否決權被推翻。分析認為，與川普的高層會晤有助於魯拉展現國際領導力，削弱右翼陣營，尤其是前總統波索納洛（Jair Bolsonaro）之子、參議員福拉畢歐（FlávioBolsonaro）所宣稱的「川普唯一盟友」論述。

報導指出，雙邊關係近來波動不斷，美方於4月拘捕並短暫羈押巴西前國會議員拉馬堅（AlexandreRamagem），引發外交爭議，雙方互相撤銷安全人員的工作證件。此事件加深了兩國間的不信任，也使本週的會晤更具修復意味。

有專家表示，美國視拉美為戰略優先區域，巴西因其龐大市場與中國的密切合作，成為美方必須拉攏的對象；魯拉則希望藉此行強化巴西在國際舞台地位，並在國內政治壓力下爭取外交加分。雙方會談將成為檢驗巴西與美國能否在分歧中尋求合作的關鍵時刻。