烏克蘭擬5月6日起停火 澤倫斯基：提早試探俄誠意

烏克蘭總統澤倫斯基宣布，自5月6日凌晨起實施停火，時間早於俄羅斯原訂在5月9日、紀念二戰蘇聯擊敗納粹德國「勝利日」期間的停火安排。

澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）在4日深夜透過社群媒體表示，「我們認為，人的生命遠比任何週年紀念更為珍貴。」他提議自5日至6日凌晨開始雙方停火，並指較俄方提議更早的時點，有助測試俄羅斯的停火誠意。

澤倫斯基指出，「現在是俄羅斯領導人為結束戰爭採取實質行動的時刻」，並稱俄羅斯擔心若缺乏烏克蘭配合，莫斯科將難以舉行閱兵儀式。但他補充，目前尚未接獲莫斯科正式提出的停火請求。

俄羅斯國防部則宣布，將於5月8日至9日期間單方面停火，並警告若烏克蘭試圖干擾接下來的慶典活動，俄方可能對基輔市中心發動大規模空襲，甚至建議民眾及外國外交人員考慮撤離。

俄羅斯每年在「勝利日」舉行閱兵儀式。自2022年俄烏戰爭爆發以來，參與的武器與外賓規模已明顯縮減。今年更是近20年來首次不展示火箭系統、裝甲車等重型武器。官方理由為「考量當前行動情勢」，但多名俄羅斯軍事分析人士認為，莫斯科憂心烏克蘭可能以遠程無人機發動攻擊。

澤倫斯基出席在亞美尼亞葉里凡（Yerevan）舉行的歐洲政治共同體（EPC）峰會時指出，俄羅斯減少展示武器，反映其軍備壓力，同時也顧慮無人機可能飛越莫斯科紅場。

他並表示，今年夏季將成為俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）決定擴大戰事或轉向外交談判的關鍵時期，呼籲國際社會施壓，促使俄方選擇外交途徑。

俄羅斯過去也曾宣布短暫停火，包括東正教復活節期間與烏克蘭實施停火，但雙方互控違規，包括無人機攻擊等，使停火效果有限。