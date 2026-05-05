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美考慮裁減義大利駐軍 梅洛尼：不贊同但非我能決定

中央社／ 羅馬4日專電
義大利總理梅洛尼。路透
義大利總理梅洛尼。路透

美國總統川普近日宣布裁減5000名駐德國美軍，並預告義大利、西班牙可能是下波對象。義大利總理梅洛尼今天表示，「這不是我能決定的，我個人也不贊同」，她強調義大利一向信守在北約框架內的承諾。

梅洛尼（Giorgia Meloni）今天出席在亞美尼亞舉行的「歐洲政治共同體峰會」，她在回應媒體時表示，美國已考慮從歐洲撤軍一段時間，歐洲必須加強自身安全，提高應對能力，而美方是否撤軍不是她能決定的，她個人也不贊同。

梅洛尼表示，義大利始終信守承諾在北約框架內履行義務，即使有時並無直接涉及義大利的利益，例如參與阿富汗和伊拉克任務，「我認為一些針對我們的言論並不正確」。

梅洛尼確認她將與訪問羅馬的美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）會晤。根據義大利總理府最新公布議程，梅洛尼預定8日上午11時30分會晤盧比歐。

梅洛尼今天出席「歐洲政治共同體峰會」，針對「在多重危機時期維護歐洲團結與凝聚力」主題發表談話。

梅洛尼聚焦「移民問題」，她認為不受控制的移民潮會對公民安全造成壓力，若移民被利用從事混合威脅，甚至會危及國家穩定；移民問題更會影響經濟，壓縮公共資源，衝擊勞動市場，加劇社會緊張，進而削弱競爭力。

梅洛尼認為，移民造成的問題會影響民主制度，因為當公民感到國家無法有效應對重要挑戰時，就會對制度失去信心，而當信任遭侵蝕，人民就更容易受到操縱，包括被惡意利用的人工智慧（AI），「所以問題不僅在於移民，還涉及經濟、民主、競爭力、能源和安全」。

梅洛尼強調，沒有任何歐洲國家能獨自面臨移民牽涉的多重危機，合作是前提，歐盟將實施移民和庇護新協定（Pact on Migration and Asylum），也正在制定新的遣返方案，這有助激勵創新，包括嘗試義大利建議的新方案。

梅洛尼接續表示，歐盟近年雖在面對疫情與烏克蘭戰爭時展現緊急應變能力，「但我認為現在我們必須提升格局，我們要從被動應對轉向主導局勢，這代表我們必須更加重視長遠戰略」。

梅洛尼表示，歐盟戰略不只要關注志同道合國家，還應更多關注廣闊地中海周邊的「地緣鄰國」，將安全、發展和能源納入與鄰國的合作中。

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