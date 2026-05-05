德國萊比錫汽車撞人案2死20多傷 當局展開調查

德國相關當局指出，東部城市萊比錫（Leipzig）市中心今天有一輛汽車衝撞人群，造成至少2人喪命，另有20多人受傷。

法新社報導，這台車輛的駕駛是一名33歲德國男子，他當場遭到逮捕。當局官員表示，尚不清楚其動機為何。

萊比錫所在的薩克森邦（Saxony）首長克里契麥（Michael Kretschmer）說道，這起案件「讓他深感震驚」。

他還提及：「我們會盡一切努力，迅速且徹底調查此事。」

另外，根據當地消防部門說法，該案導致22人受傷，其中2人傷勢嚴重。